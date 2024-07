Biden no se retira y reconoce que tuvo un mal debate: “Volveré a derrotar a Trump”

Joe Biden, presidente de EEUU Credito: Web

06-07-24.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó este viernes su candidatura por el Partido Demócrata durante un acto de campaña en Madison, Wisconsin, y cargó contra su principal rival, Donald Trump.



Soy candidato y voy a ganar de nuevo. Déjenme decir esto tan claramente como pueda: sigo en la carrera. Derrotaré a Donald Trump, le gané en 2020 y lo volveré a hacer”, dijo el mandatario frente a una multitud de seguidores que se reunió para manifestarle su apoyo, a pesar del alza en los cuestionamientos a su capacidad para estar al frente del país en un segundo mandato.



“¿Creen que soy demasiado viejo para vencer a Donald Trump? Pues esta es mi respuesta, me presentaré y voy a ganar”, continuó el demócrata.



Tras el debate presidencial del pasado 27 de junio, en el que muchos apuntaron que Biden cometió errores y se mostró débil frente a su rival republicano, surgieron una oleada de comentarios que sembraron dudas sobre sus posibilidades de continuar en la Casa Blanca, reseñó Infobae.



En una entrevista con el periodista y ex consejero cercano a Bill Clinton, George Stephanopoulos, -la primera aparición en televisión desde el debate- que se emitirá por la cadena ABC, el Presidente recordó esa noche pero buscó llevar tranquilidad a todos los estadounidenses al decir que sólo “fue un mal episodio”.



No hay indicios de ninguna afección grave. Estaba agotado. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y fue una mala noche”, aseguró. Inclusive, señaló que ser presidente equivale a pasar “un test cognitivo a diario” y no hay nadie “más cualificado” que él para ganar las elecciones.



"Los doctores dijeron que estaba exhausto, tengo doctores que viajan conmigo a todos lados (todos los presidentes los tienen) y no dudan en decirme si hay algo mal”, sumó.



Asimismo, al ser cuestionado por el presentador sobre por qué los casi 11 días que llevaba en el país tras su viaje a Europa no fueron suficiente tiempo de descanso, respondió que “estaba enfermo, me sentía terrible (...) de hecho le pedí a los médicos que me hicieran una prueba de Covid para averiguar qué me pasaba” y aunque descartaron una infección o virus, “tenía un resfriado muy fuerte”.



Destacó, a continuación, que “después de ese debate encabecé 10 eventos importantes al hilo (...), con multitudes y sin tener una mala respuesta. Simplemente tuve una mala noche y me di cuenta de eso porque mientras contestaba las preguntas y, aunque su micrófono (de Trump) estaba apagado, me estaba gritando y distrayendo... no tenía el control de lo que ocurría”.



No obstante, Biden aseguró que los errores fueron culpa suya y no de nadie más, y que falló al creer que podía prepararse como “normalmente hubiera hecho al sentarme con líderes extranjeros o ante el Consejo de Seguridad Nacional”.



Durante el acto de campaña, el Presidente también buscó minimizar las críticas en su contra y bromeó al respecto, buscando sacar provecho de las agresiones e, incluso, llevándolas contra Trump.



Sé que aparento 40 años”, dijo en broma y agregó: “Si se preguntan si Trump está en su sano juicio, ¿han oído alguna vez cómo explicó el 4 de julio cuando era presidente?”. Con esta frase, Biden se remontó a los dichos del republicano durante la celebración del Día de la Independencia en 2019, cuando éste afirmó que los estadounidenses habían vencido al Ejército británico a finales del siglo XVIII gracias a la toma de los aeropuertos.



Sin embargo, entonces no existían los aeropuertos dado que el primer vuelo a motor, atribuido a los hermanos Wright, tuvo lugar en diciembre de 1903.



Y luego dicen que yo soy el que se equivoca”, continuó antes de retomar las palabras de su rival y decir en tono de ironía que “es cierto, es un genio completamente estable”.



“Lo que está en juego en estas elecciones es nuestra libertad, es nuestra democracia, es el alma de Estados Unidos. ¿Están dispuestos a luchar por ello?”, cerró el Presidente con gran esperanza.



Tras este encuentro, Biden participó de la grabación de la entrevista, que genera gran expectativa ya que, según se vio en el primer fragmento, será la primera vez desde entonces que hable sin el clásico telepronter que lo acompaña en sus actos y eventos públicos.