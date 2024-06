Más de 500 muertos durante la peregrinación a La Meca

Peregrinación La Meca

19 de junio de 2024.- Al menos 550 peregrinos de diferentes nacionalidades han muerto a lo largo de esta semana durante los ritos de la peregrinación ritual anual o "hach" a la ciudad saudí de La Meca, ciudad santa del Islam, por causas relacionadas con las altas temperaturas, que alcanzaron los 51,8 grados en algunas jornadas, informaron varias fuentes. En el 'hach' del año pasado murieron al menos 240 peregrinos, en su mayoría indonesios.



Una fuente médica dijo a Efe, bajo condición de anonimato, que hasta el momento la cifra de cadáveres en la morgue de Al Muaisem, la más grande de La Meca, es de 550, si bien no descartó que este número se eleve durante esta jornada, que pone fin a la peregrinación de este año. Agregó que "al menos 325 peregrinos egipcios (del total de fallecidos) murieron durante la peregrinación en La Meca este año", la mayoría de ellos por causas relacionadas con la temperatura, que según el Centro Nacional de Meteorología saudí osciló entre los 45 y los casi 52 grados en las horas de mayor calor, entre las 11 am y las 4:00 pm.



Asimismo, confirmó que también murieron al menos 60 peregrinos jordanos, cifra que eleva las cifras anunciadas por el Ministerio de Exteriores de Jordania, que emitió 41 permisos para enterrar a peregrinos del reino hachemita en La Meca a petición de las familias. "Todos los peregrinos murieron debido al calor, excepto una persona que resultó fatalmente herida durante una simple estampida entre una multitud de peregrinos", detalló. También hubo fallecidos procedentes de Túnez, Indonesia, Irán y Senegal.



Según esta fuente, el número de muertes entre los peregrinos egipcios aumentó porque un gran número de ellos no estaban registrados en la delegación oficial, que no tenía constancia de la presencia de estos conciudadanos que viajaron por su propia cuenta. Hasta el momento, la delegación iraní informó también de la muerte de once iraníes por golpes de calor, mientras otros 26 siguen hospitalizados; al tiempo que fuentes oficiales tunecinas informaron del fallecimiento de 35 de sus ciudadanos que estaban realizando la peregrinación.



Este año, la peregrinación anual a La Meca, que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida, reunió a 1,8 millones de fieles, 1,6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas. Los visados para La Meca son otorgados por Arabia Saudita según un sistema de cuotas por país. Muchos creyentes, carentes de medios para obtenerlas, consiguen llegar al lugar, pero no logran acceder a las instalaciones climatizadas para atenuar el efecto del calor.