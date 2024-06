Europa con la mayor caída de los derechos de los trabajadores: Confederación Sindical Internacional

En un mundo donde “ la democracia está en peligro ”, el 73% de los países europeos han “ violado el derecho de huelga ”, afirma la CSI.

12 de junio de 2024.- Los derechos de los trabajadores se están deteriorando en Europa , afirma la Confederación Sindical Internacional (CSI) en un informe publicado este 12 de junio. El Viejo Continente ha registrado el mayor descenso de los últimos diez años. La CSI, que agrupa a 340 sindicatos ubicados en 169 países y territorios de todo el mundo, está preocupada por esta situación.



En una escala del 1 (violación esporádica de los derechos de los trabajadores ) al 5 (ninguna garantía de derechos), Europa, " a pesar de su reputación como abanderada mundial de los derechos de los trabajadores, vio aumentar su puntuación media de 2, 56 a 2,73". entre 2023 y 2024 ”. El estudio afirma que el 73% de los países europeos " violaron el derecho de huelga " y que " los trabajadores fueron víctimas de violencia en el 9% de los países ". El informe incluye en el término “Europa” países que no son miembros de la Unión Europea como el Reino Unido, Suiza o Albania.



“ Esta continua degradación indica que el modelo social europeo (…) está siendo desmantelado activamente por gobiernos y empresas, a un ritmo acelerado, con graves consecuencias en la región y el riesgo de desencadenar una carrera hacia el abismo en el futuro. escala para los derechos de los trabajadores " preocupa a la CSI.



En el resto del mundo, la región de “Oriente Medio y Norte de África” es aquella donde la situación de los derechos de los trabajadores es peor, con una puntuación de 4,74 en comparación con 4,25 en 2014. Las Américas siguen siendo la región con las peores muertes del mundo. planeta para los trabajadores y representantes con 16 asesinatos de sindicalistas registrados, de un total de 22 desde la publicación del último Índice. No se han registrado asesinatos en Europa en 2023-2024.



Este informe se publica tres días después de unas elecciones europeas marcadas por un fuerte aumento de la extrema derecha. “ En este año en el que cuatro mil millones de personas en el planeta acudirán a las urnas, grupos autoritarios de derecha están trabajando para designar chivos expiatorios (…) e imponer su propia agenda hostil a los trabajadores. (…) La democracia está en peligro ”, advierte la CSI. Su secretario general, Luc Triangle, cree que “ el modelo social europeo se está desintegrando rápidamente. Se está produciendo una crisis democrática en la región, ya que los sindicatos, los derechos de los trabajadores y la democracia están estrechamente vinculados .



El informe recuerda la violenta represión de determinadas manifestaciones durante la reforma de las pensiones en Francia. El CSI cita la citación de Sébastien Menesplier el 6 de septiembre de 2023 por la gendarmería de Montmorency . El secretario general de la federación de minas y energías de la CGT tuvo que responder por un corte de energía, realizado en Annonay, en Ardèche, en el marco de las acciones llevadas a cabo por electricistas y trabajadores del gas movilizados contra la reforma de las pensiones.



Una primicia, recordó Sophie Binet, secretaria general de la CGT, para quien “atacar a un líder es enviar un mensaje de represión a todos los militantes de la CGT”. Ante el micrófono de France Inter, declaró el 11 de junio: " No hay peor enemigo para el mundo del trabajo que la extrema derecha ", porque "la Agrupación Nacional defiende la abolición de las cotizaciones sociales y, por tanto, el fin de nuestra Seguridad Social: desempleo, jubilación o seguro médico, por ejemplo ”.