(VIDEO) El presidente argentino Javier Milei se compara con Moisés

El presidente argentino, Javier Milei, calificó de "miopes" y "seres ínfimos" a quienes le cuestionan que realiza viajes al exterior asiduamente y señaló que si criticaron a Moisés igual lo iban a criticar a él.

El 2 de junio, en una entrevista concedida a Radio Mitre, Milei expresó: "Lo que quiero decir es que si a Moisés, que fue el máximo libertador de toda la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo […] a mí me pueden decir lo que se les dé la gana. […] "O sea si lo criticaban a Moisés, ¿cómo no me van a criticar a mí?". No "estoy ni a la altura de la suela de sus sandalias", subrayó.

El presidente continuó, señalando que no entendía que le criticaran por sus viajes porque en el fondo él discutía "con los grandes empresarios del mundo, o sea, las grandes personalidades". "Me reúno con Gulliver [haciendo referencia al magnate Elon Musk] y después me tengo que encontrar con la versión diminuta de los liliputienses [aludiendo a los políticos locales]", aseguró.

"Me dan pena. No tienen altura de ninguna característica para poder entender la magnitud de lo que estoy haciendo. Critican porque son miopes, o sea, son seres ínfimos, no entienden la lógica de lo que está pasando. ¿Qué quiere que le haga?", cuestionó el presidente. Justo al inicio de la entrevista el político había señalado que un "presidente argentino no tenía reuniones de este calibre por lo menos desde el siglo XX en adelante".

Las críticas más recientes por los viajes al extranjero le llegaron a Milei cuando se encontraba fuera del país, mientras estallaba el escándalo de la retención de alimentos destinados a comedores comunitarios.

Moisés y Milei

La figura de este patriarca bíblico y líder religioso hebreo es reiteradamente usada en la retórica de Milei. Desde la campaña electoral, en la cual el apellido Milei se hizo reconocible en toda Argentina, el economista explicó que llamaba a su hermana como 'el jefe', en masculino, porque la considera una reencarnación de Moisés. También está convencido de que gobernar es una misión divina que le encomendó Dios. "El máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés", aseveró en abril, en una entrevista con el presentador estadounidense Ben Shapiro.