EEUU: Guardia Nacional de Texas lanza balas de goma y gas pimienta a migrantes en el Río Bravo

Guardia Nacional de Texas dispara balas de goma a migrantes en la frontera

31 de mayo de 2024.- Migrantes en la frontera norte denunciaron que agentes de la Guardia Nacional de Texas les disparan balas de goma y gas pimienta mientras duermen junto al Río Bravo, donde las familias acampan a la espera de continuar su camino.



De acuerdo con los migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, los oficiales esperan a que no haya cámaras de la prensa durante la noche y bajan al río fronterizo para dispersar a las familias con armas de proyectiles no mortales.



Migrantes mostraron los moretones que dejan las balas de goma y los daños por el gas pimienta, así como señalaron algunos proyectiles que no alcanzan a reventarse al impactar con la arena del río.



Periodistas de la agencia EFE en Ciudad Juárez y El Paso documentaron cómo los guardias texanos dispararon las balas de goma en su recorrido por el Río Bravo y el muro fronterizo de Estados Unidos, antes de que se percataran de la presencia de la prensa.



Los reportes indican que los oficiales de Texas disparan contra los migrantes incluso cuando se repliegan al territorio mexicano. De acuerdo con los migrantes, en su mayoría centroamericanos, los agentes los obligan a retirarse con los disparos de armas no letales.



Las denuncias de los migrantes incluyen las agresiones verbales constantes y el uso de rayos láser para dañar los ojos por parte de los policías y guardias de Estados Unidos, sin que haya una intervención efectiva para proteger sus derechos humanos.



A pesar de la violencia contra los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha “moderado” en su política migratoria porque antes era “muy agresiva”.