EEUU: Starbucks reanuda las negociaciones en medio de una nueva ola de tiendas sindicalizadas

Miembros del sindicato Starbucks Workers United

30 de mayo de 2024.- Starbucks ha reanudado las negociaciones con líderes sindicales en medio de una nueva ola de tiendas organizadas después de que la cadena de café más grande del mundo acordara iniciar conversaciones sobre acuerdos laborales.



Después de una larga y amarga campaña, el gigante cafetalero con sede en Seattle anunció conjuntamente con Workers United en febrero un nuevo marco para llegar a contratos con tiendas sindicalizadas.



Las negociaciones comenzaron el miércoles y continuarán el jueves.



Desde que los baristas de Buffalo formaron con éxito la primera tienda Starbucks sindicalizada de EE. UU. en diciembre de 2021, una campaña de organización de Starbucks Workers United se ha extendido a todo el país, a más de 425 tiendas Starbucks en 43 estados, lo que representa a más de 10,500 trabajadores.



Ese crecimiento extraordinario se produjo a pesar de la fuerte oposición de los gerentes de Starbucks, quienes contrataron al bufete de abogados de evitación sindical Littler Mendelson para representar a la empresa mientras los trabajadores presentaban cientos de cargos por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, alegando represalias, intimidación y acoso.



Starbucks ha negado sistemáticamente haber violado las leyes laborales. Pero el gran volumen de cargos, fallos en su contra por jueces de derecho administrativo y la junta laboral, y relatos de los propios trabajadores que detallan sus experiencias, han reforzado su reputación como un agresivo patrón antisindical .



Como la campaña sindical no mostraba signos de disiparse, el anuncio marco de febrero fue aclamado como una victoria por el sindicato y provocó una ola de tiendas Starbucks que se presentaron a elecciones sindicales, donde los trabajadores ya no estaban sujetos a que los gerentes y las corporaciones los instaran a votar en contra de la sindicalización. .



"También fue una lección de que no se puede confiar únicamente en la ley", dijo Kate Bronfenbrenner, directora de Investigación sobre Educación Laboral en la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de Cornell. "Todas las prácticas laborales injustas que se presentaron... el hecho es que Starbucks llegó a la mesa porque el sindicato hizo una campaña integral, habló con inversionistas, celebró días de copa roja e hizo mucho más que simplemente presentar prácticas laborales injustas".



Según unionelections.org , las tiendas Starbucks han visto una gran afluencia de solicitudes de elecciones sindicales desde principios de 2022, cuando la campaña de organización se extendió inicialmente después de esa primera victoria sindical en Buffalo, alcanzando 200 tiendas sindicalizadas en el verano de 2022 y 300 tiendas en mayo del año pasado. .



El 11 de marzo, la campaña llegó a su tienda sindicalizada número 400 con una victoria en Miami. El número de tiendas Starbucks ha aumentado ahora a 438 tiendas y sigue contando, y nueve tiendas votaron a favor de sindicalizarse sólo en la semana del 13 de mayo.



Silas Sterling ha trabajado como barista durante más de un año en una tienda Starbucks en Santa Clarita, California, una de varias tiendas que votaron a favor de sindicalizarse este mes.



El nuevo marco "me hizo muy feliz de verlo", dijeron. “El objetivo del sindicato es lograr cambios positivos dentro de la empresa, por lo que creo que el hecho de que la empresa decida trabajar junto con el sindicato es una gran señal de progreso”.



Sterling citó la programación justa y la mejora de la dotación de personal como puntos clave para ellos y sus compañeros de trabajo en un primer contrato sindical con Starbucks, y expresó su esperanza de que se produzcan “cambios positivos” en camino.



Un total de 430 trabajadores de Starbucks que representan tiendas sindicalizadas participan en las sesiones de negociación de esta semana y quieren llegar a acuerdos sobre salarios, horarios, personal, cuestiones de salud y seguridad y mejorar el acceso a la atención médica para los trabajadores.



Un portavoz de Starbucks dijo : “Starbucks y Workers United siguen comprometidos a construir una relación positiva y productiva. Respetamos los derechos de nuestros socios a organizarse y avanzar en las negociaciones hacia contratos de tienda ratificados este año”.



La cadena prevé realizar "más avances en el marco que debe ser la base de cada contrato de tienda única", añadió el portavoz.



Rachel Williams, barista durante seis años en Baton Rouge, Luisiana, se mostró escéptica inicialmente después de que Starbucks hiciera el anuncio conjunto con el sindicato sobre el nuevo marco. Ahora se muestra “cautelosamente optimista” gracias a los avances logrados hasta el momento en las sesiones de negociación.



Williams y sus compañeros de trabajo se sindicalizaron a principios de este año. Después de perder a los supervisores principales de turno en su tienda, todavía se esperaba que hicieran el mismo trabajo sin ellos.



“Nosotros los trabajadores, los baristas, los supervisores de turno, somos Starbucks. Starbucks nos llama socios, así que trátennos como socios”, dijo Williams. “Creemos en Starbucks. Amamos nuestros trabajos. Nos encanta venir a trabajar. Estamos agradecidos por los beneficios que Starbucks nos ha brindado y la razón por la que hacemos esto es porque amamos nuestro trabajo”.