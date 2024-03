Cámara de Representantes de EEUU aprueba proyecto que puede prohibir TikTok

13 de marzo de 2024.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para prohibir el uso de la red social Tik Tok a menos que corte relaciones con su casa matriz ByteDance y en general con China.



El proyecto fue aprobado con 352 votos a favor y 65 en contra, en un raro momento de acuerdo entre demócratas y la oposición republicana en un Washington políticamente dividido.



La iniciativa legislativa es hasta el momento la mayor amenaza que afronta la aplicación para compartir videos, muy popular en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes.



Sin embargo, su destino en el Senado es incierto, pues figuras clave se oponen a tomar una medida tan drástica contra la popular aplicación.



Por tener una matriz china, Tik Tok es una preocupación para Estados Unidos y otros países, que consideran que la plataforma permite a Pekín espiar y manipular a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.



El presidente Joe Biden promulgará la norma, conocida oficialmente como "Ley de Protección de los Estadounidenses contra Solicitudes Controladas por Rivales Extranjeros", una vez que sea aprobada en ambas cámaras legislativas, adelantó ya la Casa Blanca.



La ley requeriría que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, venda la aplicación dentro de los 180 días a una compañía local o de lo contrario será excluida de las tiendas de las gigantes Apple y Google en Estados Unidos.



También le daría al presidente poder para designar otras aplicaciones como una amenaza a la seguridad nacional si están bajo el control de un país considerado adversario de Estados Unidos.



El resurgimiento de la campaña de Washington contra TikTok fue una sorpresa para la compañía, informó el diario The Wall Street Journal, y los ejecutivos de TikTok se tranquilizaron cuando Biden se unió a la red social el mes pasado como parte de su campaña para ganar un segundo mandato en las elecciones de noviembre próximo.



El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, está en Washington con el objetivo de conseguir apoyo para detener el proyecto de ley.



"Esta última legislación, aprobada a una velocidad sin precedentes, sin siquiera el beneficio de una audiencia pública, plantea serias preocupaciones constitucionales", escribió Michael Beckerman, vicepresidente de políticas públicas de TikTok, en una carta dirigida a los copatrocinadores del proyecto de ley a la que tuvo acceso la AFP.



Los impulsores del texto, ambos de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Gallagher y el demócrata Raja Krishnamoorthi, así como la Casa Blanca, argumentan que el proyecto de ley no es una prohibición de Tiktok, siempre y cuando la compañía se desvincule de ByteDance.



China advirtió el miércoles que la medida "inevitablemente se volvería en contra de Estados Unidos". "Aunque Estados Unidos nunca ha encontrado pruebas de que TikTok amenace la seguridad nacional estadounidense, no ha dejado de reprimirla", afirmó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, condenándolo como un "comportamiento de intimidación".



En un cambio con respecto a su postura anterior, el expresidente (2017-2021) Donald Trump dijo el lunes que está en contra de una prohibición de TikTok, principalmente porque eso fortalecería al grupo estadounidense Meta, el propietario de las redes sociales Instagram y Facebook, a las que llamó de "enemigos del pueblo".



Cuando Trump era presidente, intentó arrebatarle el control de Tiktok a ByteDance, pero fue bloqueado por los tribunales estadounidenses.



Trump negó las acusaciones de que cambió de opinión porque un inversor en TikTok, el financista Jeff Yass, es un importante donante de su campaña.



Otros esfuerzos para prohibir TikTok también fracasaron: un proyecto de ley propuesto hace un año no prosperó debido en gran medida a la inquietud porque constituyese una amenaza a la libertad de expresión.

