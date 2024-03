Juristas chilenos van a la CPI para exigir arresto de Netanyahu

Abogados chilenos denuncian a Netanyahu en la CPI

13 de marzo de 2024.- Una delegación que representa a un grupo de 620 abogados chilenos entregó a la CPI la denuncia contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, por los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en la bloqueada Franja de Gaza.



La denuncia, presentada ante este tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos), pide sanciones, incluida la orden de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros jefes políticos y militares del régimen de Israel por la comisión de “graves delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de genocidio” en la Franja de Gaza y la Cisjordania, según el texto recogido el martes por medios chilenos.



El exembajador chileno en Jordania, Irán, Egipto y Ecuador, Nelson Hadad, el abogado Rodolfo Marcone-Lo Presti y el senador Francisco Chahuán representaron a los 620 juristas en su visita a La Haya el lunes.



Hadad expresó su esperanza de que “con la prueba entregada y la prueba acreditada”, la Corte dicte “sentencias condenatorias que esperamos para que estos delitos no queden en la impunidad y sean sancionados como corresponde y las víctimas sean reparadas”.



Los abogados denuncian además la idea de exterminación de un pueblo, argumentada en el Estatuto de Roma, así como también la deshumanización por haber negado servicios básicos aplicando el corte de agua, comida y electricidad dentro de la asediada Franja de Gaza, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre que se ha cobrado casi 31 300 vidas civiles.



Al respecto, el senador Chahuán, advirtió, en una entrevista con la Radio y Diario Universidad de Chile, que lo que está perpetrando Israel en Gaza y la Cisjordania es “un genocidio en vivo contra la población palestina”, “una vulneración flagrante al derecho internacional humanitario”, y “un castigo colectivo”.



El senador censuró la incapacidad de organismos internacionales, incluidos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para detener el genocidio israelí contra palestinos y pidió reformular el sistema internacional, en particular el CSNU, para impedir que países como Estados Unidos puedan vetar fácilmente las resoluciones que pedían una tregua en Gaza.



La denuncia presentada por los juristas, se suma a la reciente decisión del Gobierno chileno para excluir a las empresas militares de Israel de la próxima Feria Internacional del Aire y el Espacio.



Desde que Israel lanzó una guerra genocida contra los palestinos en la Franja el 7 de octubre, el presidente chileno, Gabriel Boric, fue una de las voces más duras en la región contra esta ofensiva inhumana. A finales de octubre, Santiago retiró a su embajador en la Palestina ocupada en señal de protesta y aun el diplomático no ha regresado a sus funciones.



Desde la sociedad chilena, sin embargo, exigen la ruptura de relaciones diplomáticas del país sudamericano con Israel y echar al embajador israelí de Santiago.