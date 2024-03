EEUU: Pdte. Joe Biden y Donald Trump logran nominaciones de republicanos y democratas y van a revancha presidencial

12 de marzo de 2024/-Donald Trump ha conseguido la nominación republicana a la presidencia, proyecta CNN, estableciendo una revancha con Joe Biden, el presidente en ejercicio que aseguró la nominación demócrata el martes por la noche, informó Gregory Krieg para CNN.



Biden y Trump ganarán las primarias presidenciales de sus partidos en Georgia, Mississippi y Washington, proyecta CNN. También el martes, los republicanos de Hawái celebrarán asambleas electorales, mientras concluye la votación de las primarias de los Demócratas en el Extranjero, el brazo oficial del Partido Demócrata para los estadounidenses que viven en el extranjero. Biden es el ganador previsto de las primarias demócratas en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, celebradas más temprano el martes.



La lista más corta de elecciones sigue al Súper Martes de la semana pasada, cuando Biden y Trump dominaron en todo el mapa, poniendo a ambos a punto de ganar la mayoría de los delegados necesarios para ser coronados como los presuntos nominados de sus partidos. Se espera que su revancha, largamente esperada, pero apenas reclamada, refleje la campaña de 2020, aunque Trump se presentará esta vez bajo el espectro de 91 cargos de delitos graves relacionados con acusaciones de que conspiró para revertir su derrota electoral de 2020; desempeñó un papel principal en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos; tomó ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca; y encubrió pagos para mantener el silencio a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016.



Aunque ahora tiene un historial de logros y errores que los votantes deben sopesar, Biden hasta ahora está llevando a cabo una campaña similar a la de 2020, apelando a las preocupaciones sobre el comportamiento autoritario de Trump y una economía mediana. A diferencia de Trump, el presidente nunca enfrentó un desafío primario serio y bien financiado, y el representante de Minnesota Dean Phillips, su único rival en el cargo electo, abandonó y respaldó a Biden la semana pasada.



(La autora Marianne Williamson, que suspendió su campaña a finales del mes pasado, sigue en la carrera, al igual que el capitalista de riesgo Jason Palmer, que derrotó a Biden en los caucus de Samoa Americana la semana pasada).



La principal oposición a Biden no proviene de ningún candidato, sino de una ansiedad más general dentro del partido por su edad y de la indignación de los progresistas por el apoyo de la administración a Israel durante su guerra de meses contra Hamás en Gaza. El presidente también ha sido objeto de cierto escrutinio tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur, que concluyó que Biden manejó mal y divulgó indebidamente información clasificada después de dejar la vicepresidencia. Pero no se presentaron cargos, y Hur, quien testificó el martes en el Capitolio, dijo que no creía que hubiera pruebas suficientes para acusar a Biden de un delito.