Embajada de Ucrania en el Vaticano responde al Papa: "En la II Guerra Mundial nadie habló de negociar con Hitler"

12-03-24.-La embajada de Ucrania ante el Vaticano respondió sobre la sugerencia realizada por el papa Francisco durante una entrevista el sábado, cuando sentenció que "cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, tienes que tener el coraje de levantar la bandera blanca y negociar", en referencia al conflicto desatado luego de que Rusia invadiera Ucrania.La embajada recordó al Papa que durante la Segunda Guerra Mundial nadie habló "de negociaciones de paz con Hitler". "¿Alguien habló entonces seriamente de las negociaciones de paz con Hitler y de la bandera blanca para satisfacerlo? Así que la lección es sólo una: ¡si queremos terminar la guerra, tenemos que hacer todo lo posible para matar al Dragón!", dice un comunicado publicado también en X.Por otro lado, Sviatoslav Shevchuk, primado de la Iglesia greco-católica ucraniana, también reaccionó, aunque sin mencionar claramente al dirigente católico. "Créanme, nadie piensa en rendirse, incluso allí donde tienen lugar actualmente los combates. Escuchen a nuestra gente en las regiones de Jersón, Zaporiyia, Odesa, Járkov, Sumy", declaró.La oleada de reacciones de figuras públicas y ciudadanos ucranianos se centra en la "inmoralidad" de pedir a una víctima de la agresión que "se rinda", en lugar de instar al agresor, en este caso Rusia, a que pare. "Rendición significa ocupación", escribió Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, Premio Nobel de la Paz en 2022, que ha estado documentando los crímenes de guerra rusos en Ucrania."Ocupación rusa significa tortura, violencia sexual, desaparición forzada, negación de tu identidad, adopción forzosa de tus propios hijos, campos de filtración y fosas comunes", subraya la entidad en X. Incluso el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, tomó la palabra y llamó a Francisco a animar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania."¿Qué tal, para equilibrar, animar a Putin, a tener el coraje de retirar su ejército de Ucrania? La paz llegaría inmediatamente sin necesidad de negociaciones", escribió Sikorski junto a un video con las declaraciones del papa. También el presidente de Letonia, Edgards Rinkevics, se refirió al tema. "Mi opinión del domingo por la mañana: No hay que capitular ante el mal, hay que combatirlo y derrotarlo, para que el mal levante la bandera blanca y capitule", declaró.Por su parte, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg también rechazó las afirmaciones del Papa señalando que Putin inició la guerra. "La rendición no es paz. Putin inició esta guerra y puede ponerle fin hoy. Ucrania, por otro lado, no tiene esa oportunidad", dijo Stoltenberg y pidió a todos los aliados que sigan brindando apoyo militar a Kiev.*Con información de EFE, AFP y RSS