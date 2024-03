“El coraje de la bandera blanca”. Comentario del papa Francisco sobre Ucrania genera indignación y críticas de sus aliados

El papa Francisco Credito: Web

11-03-24.-La sugerencia del papa Francisco de que Ucrania elija “el coraje de la bandera blanca” ha provocado duras críticas desde Ucrania. “Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, debes tener el coraje de negociar”, dijo Francisco durante una entrevista, grabada hace un mes por la RSI de Suiza y que fue emitida en televisión este sábado. Desde la publicación de las palabras del Pontífice, se ha sucedido una oleada de reacciones de figuras públicas y ciudadanos de Ucrania que han descrito como una “inmoralidad” pedir a una víctima de agresión que “se rinda”, en lugar de instar al agresor, Rusia, a que detenga sus ataques. “Nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca alzaremos ninguna otra bandera”, ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, este domingo en un mensaje publicado en sus redes sociales.



No ha sido el único. Otras voces han remarcado que Ucrania se está defendiendo y que Rusia no ofrece más opciones que una rendición completa. “Rendición significa ocupación rusa, que no es más que otra forma de la guerra”, ha lamentado Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2022 y que ha documentado los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. “Ocupación rusa significa tortura, violencia sexual, desaparición forzada, negación de tu identidad, adopción forzosa de tus propios hijos, campos de filtración y fosas comunes”, ha agregado Matviichuk en una publicación en X (antes Twitter).



“Ucrania está herida, pero no conquistada. Ucrania está exhausta, pero se mantiene en pie y persevera. En Ucrania, ¡nadie piensa en rendirse! Y a todos los que miran con escepticismo nuestra capacidad de resistencia, les decimos: ¡Vengan a Ucrania y vean!”, ha dicho Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev-Galitzia y de toda la Rus, sin hacer referencia directa a las palabras del Pontífice, que desde el inicio de la agresión rusa no ha visitado Ucrania.



La delegación de la Unión Europea ante la Santa Sede también ha reaccionado a los comentarios del Papa. “Rusia comenzó una guerra ilegal e injustificada contra Ucrania hace dos años. Y puede poner fin a esta guerra de inmediato, respetando la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, ha publicado Alexandra Valkenburg, embajadora europea ante la Santa Sede. A lo que ha agregado que la UE apoya a Ucrania y su plan de paz, que implica no ceder territorios a Moscú. Por su parte, la legación ucrania ante el Vaticano ha destacado que “nadie habló de negociaciones de paz con Hitler”.



El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, también ha llamdo este domingo al Papa a animar a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania. “¿Qué tal, para equilibrar, animar a [presidente ruso, Vladímir] Putin, a tener el coraje de retirar su ejército de Ucrania? La paz llegaría inmediatamente sin necesidad de negociaciones”, escribió en un mensaje en su cuenta de X, acompañado de un vídeo con las declaraciones de Francisco.



Por su parte, la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede respondió este domingo al papa que durante la Segunda Guerra Mundial nadie habló “de negociaciones de paz con Hitler”, después de que el pontifice asegurara en una entrevista que en el conflicto de Ucrania se debería tener “el coraje de la bandera blanca” y “negociar”.



“¡Es muy importante ser coherentes! Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial, que tenemos ahora, debemos aprender las lecciones de la Segunda Guerra Mundial”, escribió la legación diplomática en sus redes sociales.



Desde el Vaticano, el director de comunicaciones de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha emitido un comunicado en el que aclara que cuando Francisco usó el término “bandera blanca” se refería a un “cese de hostilidades; una tregua alcanzada con el coraje de la negociación”. Bruni ha repetido la petición del Pontífice a buscar “una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera”.



Un 72% de los ucranios considera que el país debería compaginar la vía diplomática, con la militar, para detener el conflicto, según un sondeo realizado en febrero por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Ese estudio constataba que, tras más de dos años de invasión, el optimismo ha disminuido entre los ucranios, aunque el 80% de ellos aún cree en la victoria. Además, el 65% está convencido de que Ucrania será capaz de recuperar el control sobre todos los territorios ocupados por Rusia.



*Con información de Efe