The Sunday Times: Boris Johnson estuvo en Venezuela en febrero y habló con Maduro

Boris Johnson Credito: Web

11-03-24.-El ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson habría viajado a Venezuela el pasado mes de febrero con el objetivo de sostener encuentros con el mandatario Nicolás Maduro y otras figuras de su gabinete, según informó el diario The Sunday Times.



Johnson, de acuerdo con la publicación, estuvo tomando unas vacaciones familiares en República Dominicana en casa de un pariente lejano y desde ahí tomó un jet privado a Caracas para un viaje menor de 24 horas, donde se reunió a las afueras de la capital con Maduro, para luego viajar a Ucrania.



A pesar de haber viajado a Venezuela por su iniciativa propia, sí le dijo al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, que tenía la intención de llegar a nuestro país. El medio refiere que también Johnson habló con el encargado de Negocios, Colin Dick.



“Boris Johnson se reunió con funcionarios del Gobierno venezolano con el apoyo activo del ministerio de Exteriores y el conocimiento del ministro de Asuntos Exteriores, a fin de enfatizar la necesidad de que Venezuela adopte un proceso democrático adecuado”, dijo al rotativo un portavoz del ex premier.



El político conservador dejó claro en varias ocasiones que no se pueden normalizar las relaciones con Venezuela hasta que el país «abrace plenamente la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos» -haciendo alusión al diferendo con Guyana por el Esequibo- y dijo que el tema de Ucrania y una posible victoria por parte de ese país en el conflicto con Rusia también fue parte de las conversaciones.



Johnson y Maduro conversaron además sobre las elecciones presidenciales y la necesidad de bajar las tensiones con Georgetown.



Aclaró, por su parte, una fuente del Foreign Office que Johnson hizo una visita privada y que en el camino le avisó a Cameron que iría. Por ende, como no fue una visita oficial, no se necesitaba permiso y el viaje no fue costeado por el Reino Unido.



Recientemente hubo un impasse entre el canciller Cameron y Venezuela cuando el HMS Trent estuvo en aguas del Esequibo apoyando a Guyana. Además, Cameron ha reiterado el apoyo de su país a Guyana y al Laudo Arbitral de 1899.



Las relaciones entre Caracas y Londres están rotas desde 2019 cuando el entonces diputado Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela.



*Tal Cual con información adicional de Noticiero Digital / Swiss Info