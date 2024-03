(VIDEOS) Colombia: denuncian violencia policial contra las mujeres en Bogotá

10 de marzo de 2024.- Los policías de la UNDMO respondieron con violencia contra miles de mujeres que en Bogotá conmemoraban el Día Internacional de la Mujer. La responsabilidad por la brutal respuesta policial compromete al alcalde Carlos Fernando Galán, al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa. Nuevamente, organizaciones exigen el desmonte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – UNDMO- (Antiguo ESMAD).El 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Bogotá, la conmemoración fue empañada por los policías de Unidad de Diálogo Social y Mantenimiento del Orden (UNDMO) -Antiguo ESMAD- que atacó a mujeres, niñas, niños, adultas mayores y algunos hombres que asistieron a la marcha pacífica.La policía respondió a la movilización de las mujeres con gases lacrimógenos, armas aturdidoras y quitó la iluminación en la plaza de Bolívar. A esto se sumó la conducta intimidatoria y amenazante de la fuerza pública contra las manifestantes.El alcalde Galán, uno de los primeros responsablesTras las denuncias por la violencia policial en Bogotá contra las marchas feministas, el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Petro fueron los primeros cuestionados.El alcalde Galán justificó la represión por algunas paredes que fueron rayadas por las manifestantes. Señaló, además, que la policía respondió “ante un posible riesgo para los uniformados”.De igual forma, el alcalde dijo que las actuaciones serán revisadas para verificar si se dieron en el marco legal. Anunció que la policía ordenó una investigación preliminar por lo ocurrido en Bogotá.Sin embargo, son varias las personas y medios de comunicación que confirman que el alcalde no dice toda la verdad y que no es cierto que garantizarán el diálogo social.El medio de comunicación Volcánicas denunció que la violencia policial no solo afectó a mujeres, a menores de edad, a mujeres adultas mayores o mujeres con alguna discapacidad. Dos periodistas de ese medio fueron obligadas a retirarse por las afectaciones producidas por los gases lacrimógenos que lanzó la policía.A esto se suma que desde horas de la mañana del ocho de marzo, el centro de la ciudad por donde iba a pasar la marcha de las mujeres se encontraba lleno de policías antimotines. En horas de la noche, cuando las mujeres llegaron a la Plaza de Bolívar, las luces estaban apagadas, lo que contribuyó a poner en riesgo a miles de mujeres que se manifestaban.Varias denuncias confirman que el propósito de la policía fue obstaculizar la marcha de las mujeres en la conmemoración del ocho de marzo.A las críticas contra el alcalde se suma el hecho de que mientras que a las mujeres y organizaciones feministas la policía les respondió con violencia.¿Otra amenaza contra las mujeres en el Sur de Bogotá?Varias organizaciones sociales del sur de Bogotá alertaron por una posible nueva agresión que estaría organizando la policía para reprimir otra movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer, que será realizada el 9 de marzo en horas de la tarde.El Comité Popular de Derechos Humanos del Centro Oriente, la Red Popular de Derechos Humanos Piedad Córdoba, la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá alertaron que en el Sur de Bogotá, en el Parque Country Sur y el barrio Sociego Sur había presencia desproporcionada de integrantes de la policía, incluidos agentes de la UDMO desde las horas de la mañana.Los policías estarían allí apostados buscando impedir una protesta pacífica organizada por varias mujeres que buscan conmemorar el Día Internacional de la Mujer.Petro aún no cumple con la reforma de la policíaUno de los primeros en cuestionar la violencia de la policía en Bogotá fue el presidente Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta en X: “Las manifestaciones no se dispersan antes de proceder al diálogo. El gas solo se usa como última instancia y si hay violencia. No es posible un tratamiento para la derecha extrema y otro para el movimiento social”.Sin embargo, varias personas y organizaciones sociales le recordaron al Gobierno que aún no ha cumplido con una de sus principales promesas de campaña en 2022, como es la reforma de la policía y el desmonte del ESMAD.En 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana fue creado el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Desde entonces, este organismo de la Policía Nacional fue denunciado por innumerables violaciones de los derechos humanos que incluyen asesinatos, personas heridas de forma grave, sin ojos, entre otras afectaciones.Durante las protestas ocurridas en Colombia en 2019, aún son recordados varios jóvenes heridos o asesinados, como el caso del joven Dilan Cruz, quien murió a manos del ESMAD en el centro de la ciudad.En 2020, la policía colombiana cometió una masacre que dejó varias personas asesinadas o heridas durante unas protestas ocurridas en septiembre en Bogotá, originadas por otro caso de violencia policial.En el estallido social de 2021, las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron múltiples casos de violencia policial que incluyó asesinato de manifestantes, desapariciones forzadas y un gran número de personas heridas por el ESMAD, entre las cuales estaban las agresiones oculares.Durante la campaña presidencial, Gustavo Petro prometió reformar la policía y desmontar el ESMAD. Sin embargo, en 2023 el Escuadrón Móvil Antidisturbios pasó a llamarse Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).Un cambio de nombreAunque el Presidente anunció que la policía daría prioridad al respeto de los derechos humanos, la promesa de campaña no era un cambio de nombre, sino el desmonte total de ese organismo debido a la violencia policial.De otro lado, en el Congreso colombiano la bancada de gobierno no tiene entre sus proyectos una reforma a la policía ni el desmonte del escuadrón antimotines.A esto se suma, que aunque el Gobierno decida impulsar una reforma a la policía, no alcanzaría, ya que no tiene la fuerza suficiente en el legislativo y en la actualidad intenta con dificultad sacar adelante otros proyectos como la reforma a la salud.Todo lo anterior indica que el Gobierno Petro no realizará ninguna reforma a la policía y el único cambio real es que el ESMAD ahora se llama UNDMO.