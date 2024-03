Exministro de economía es investigado en Cuba por "graves errores"

08-03-24.-El exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil -destituido el 2 de febrero- es investigado por "graves errores" cuando estuvo al frente de ese Ministerio, informó el jueves (07.03.2024) el presidente Miguel Díaz-Canel en una nota oficial."Como resultado de una rigurosa investigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones", señaló la nota leída en el noticiero de la televisión estatal.La comunicación dijo que "los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciarán las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas", a solicitud de la Fiscalía General de la República. La investigación fue aprobada por el Consejo de Estado y el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único), máxima autoridad en país.La fuente destacó que el exministro, uno de los políticos de más alto perfil hasta su destitución, "ha reconocido graves imputaciones", añadió la nota, que no aclara si el exfuncionario está detenido.Gil Fernández, de 56 años, fue destituido en el contexto de tensión por el aumento de 428% del precio del combustible. La dirección del partido y el Gobierno "nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad", aseguró la nota.Cuba enfrenta su peor crisis en tres décadas por los efectos de la pandemia, las distorsiones internas de su economía y el recrudecimiento de las sanciones impuestas por el expresidente republicano Donald Trump que casi no han variado en los tres años de Gobierno del demócrata Joe Biden.ama (afp, efe, reuters)