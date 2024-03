Nikki Haley abandona carrera presidencial en EEUU

Nikki Haley Credito: Archivo

6 de marzo de 2024.- Nikki Haley hará hoy lo que se anticipó, la suspensión de su campaña presidencial republicana, con lo cual queda libre el camino del expresidente de Estados Unidos Donald Trump hacia la nominación del partido este año.



Aunque por los resultados de Trump en primarias y encuestas la exembajadora ante la ONU nunca representó un peligro, ella le puso pelea.



Pero el Supermartes fue el puntillazo. Haley apenas logró una victoria en Vermont durante la jornada determinante del calendario electoral, mientras el exmandatario se echó ayer en el bolsillo al menos 14 estados que celebraron primarias, entre ellos California y Texas los que más delegados aportan.



Se espera que la exgobernadora de Carolina del Sur pronuncie en su estado un discurso en la ciudad de Charleston este miércoles y de acuerdo con publicaciones de medios locales, no respaldará la candidatura de su exjefe.



Haley buscó ser la principal alternativa republicana a Trump y no obstante, sorprendió a muchos cuando comenzó a ganar un impulso significativo a fines del año pasado cuando superó finalmente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la mayoría de los sondeos.



Con Trump era una batalla cuesta arriba en la cual le resultó imposible a Haley superar al expresidente, que se mantuvo siempre como favorito a la nominación.



El último acontecimiento sigue a pérdidas de dos dígitos ante Trump en New Hampshire y en Carolina del Sur, el estado natal de Haley, así como a una vergonzosa derrota en una primaria de Nevada donde el nombre del exgobernante ni siquiera estaba en la boleta, recordó el diario The Hill.



Además de Vermont en el Supermartes, ella venció en las primarias presidenciales republicanas de Washington DC el pasado fin de semana; sin embargo, los triunfos de Trump la víspera hacen matemáticamente que lo alcanzara.



A estas alturas el exocupante del Despacho Oval cuenta con mil 57 delegados de los mil 215 que necesitaría para proclamarse el candidato en la Convención Nacional Republicana que tendrá lugar en Milwaukee, Wisconsin, en julio.



En 2021, Haley, quien hizo un buen papel como polemista en los debates entre aspirantes republicanos previo a las primarias, dijo que no se presentaría a la presidencia en 2024 si Trump lo hacía, pero luego cambió de parecer.