(VIDEO) Cristina Kirchner al presidente Javier Milei: "Están jugando con la mesa de los argentinos"

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó una respuesta al presidente, Javier Milei, quien había afirmado que los actuales niveles de pobreza son "herencia de la casta". En el mensaje, volvió a sostener que el gobierno de Alberto Fernández no pudo o no supo cortar con la crisis de deuda externa.

En el día de su cumpleaños 71, la exvicepresidenta publicó esta mañana un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió al informe difundido el fin de semana por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que señaló que el 57,4 por ciento de los argentinos vive en la pobreza.

En su posteo, Fernández de Kirchner destacó un gráfico publicado en el informe, que midió la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero de 2004 y de 2024, "o sea en los tan mentados, meneados y criticados 'últimos 20 años'", mencionó.

Al respecto, recordó un párrafo del documento de 33 páginas titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda", publicado y firmado por ella la semana pasada, en el que evaluó la situación política, social y económica de la Argentina.

En su análisis, recordó, "aún persiste" en el país el efecto del "condicionamiento estructural que significaron" las decisiones en materia de endeudamiento" tomadas por el expresidente Mauricio Macri en su gestión entre 2015 y 2019, "tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina".

"Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el Juego de la Oca, retrocedía casilleros a mansalva", indicó. En esa ocasión, Fernández de Kirchner explicó que el Gobierno de Alberto Fernández, en el que se desempeñó como vicepresidenta, "no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina".

Y aseguró: "Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida".

Denuncian falta de apoyo ante emergencia alimentaria

Integrantes del movimiento argentino Somos Barrios de Pie participarán hoy en una protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar la falta de apoyo del Gobierno ante la emergencia alimentaria existente.

La movilización comenzará a las 11:00, hora local, y los presentes condenarán los recortes de los recursos destinados a miles de comedores populares que atienden a personas vulnerables.

Además, un grupo de ciudadanos llegará hasta la entrada del country Newman, donde vive el titular de esa cartera del Estado, Luis Caputo.

La emergencia se recrudece diariamente en los barrios populares. Ya realizamos numerosas manifestaciones para obtener respuestas del Gobierno, que congeló la entrega de alimentos a comedores y merenderos, señala un comunicado de esa organización.

Hace meses denunciamos el crecimiento del hambre, pero no percibimos ninguna disposición a construir diálogo y buscar soluciones para quienes atraviesan esta delicada situación, añade.

De esa manera, la agrupación hizo referencia a varias demostraciones para condenar la falta de apoyo a los ciudadanos que más lo necesitan, entre ellas las realizadas frente al Ministerio de Capital Humano, el hotel Libertador (donde se hospedaba el mandatario Javier Milei) y la residencia presidencial de Olivos, entre otros lugares.

Ahora iremos a Economía, a ver si Caputo se digna a dar respuestas en vez de esperar que la gente padezca en silencio. ¡No se puede ajustar con el hambre!, concluye el texto.

“Cifras históricas”: En Argentina la pobreza ascendió a 57,4% en enero del 2024

Cifras del Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina (UCA), ponen de relieve el deterioro económico de ese país. Para enero de 2024, la pobreza en Argentina ascendió al 57,4% y hubo un crecimiento exponencial de la indigencia en el país del 15%, lo que representaría a 7 millones de personas.

El estudio realizado para enero, por la mencionada casa de estudios superiores precisó que esas cifras son históricas, y las catalogó como las más altas en 20 años.

Además, arrojó que hoy en Argentina hay cerca de 27 millones de personas que son pobres. El análisis atribuye el aumento de la pobreza e indigencia a la devaluación y la posterior subida de precios de la canasta básica.

En febrero será peor

En este sentido, al referirse a la canasta de pobreza o aquella que determina los alimentos que cubren los requerimientos nutricionales de la población, el estudio indica que una persona que viva en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debe invertir 193 mil 146 pesos argentinos (alrededor de 277 dólares) para adquirirla. Mientras, a una familia común le cuesta 596 mil 823 pesos argentinos (702 dólares), sin considerar el alquiler.

Las proyecciones de la UCA sugieren este panorama será peor en febrero. El motivo está vinculado a la falta de actualizaciones en haberes de jubilaciones, pensiones, salarios mínimos, y la caída de la actividad económica, entre otros factores.

Cabe recordar, que Javier Milei, presidente de Argentina, aprobó el año pasado el despido de al menos 7 mil trabajadores de la administración pública. Asimismo, una serie de ajustes que empeoró la situación de los argentinos.

El mandatario argentino en una entrevista admitió que “el momento más duro será entre marzo y abril“.

Con información de El Destape / Prensa Latina / Venezuelanews.