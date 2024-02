Francia: culmina huelga de obreros ferroviarios

Huelga de trabajadores ferroviarios en Francia

18 de febrero de 2024.- La huelga de los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) culminó este día, mientras aseguraron que serán convocados nuevos paros si no son atendidas las demandas, entre las cuales figuran mejoras laborales.



De acuerdo con el secretario federal del sindicato Sud-Rail, Vincent Pinot, el próximo fin de semana serán retomadas las medidas de fuerza en caso de que las autoridades decidan no negociar con los manifestantes.



En este sentido, los trabajadores ferroviarios exigen un plan que tome acciones en aras de mejores condiciones de trabajo, así como la asignación de viaje de 300 euros.



La empresa SNCF indicó que desde el pasado jueves hasta el próximo lunes a las 08H00 (hora local) el tráfico ha estado "gravemente perturbado", lo cual, precisó, ha afectado a unos 150.000 viajeros.



"La dirección está jugando con fuego, no ha comprendido las exigencias de los controladores", destacó Pinot, líder del segundo sindicato más importante entre los cambiadores.



Asimismo, llamó a los trabajadores ferroviarios a continuar presentando sus declaraciones de intenciones de participar en el próximo paro con el objetivo de presionar a la dirección de la empresa a que se siente en la mesa de negociaciones.



Las protestas se producen luego de que desde finales del año pasado agricultores europeos, incluidos galos, llevaran a cabo fuertes manifestaciones que obligaron a las autoridades a tomar medidas a favor de las exigencias.