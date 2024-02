Argentina sufre el mayor índice de pobreza en 20 años tras medidas de Milei, asegura informe

Protesta contra Milei en Argentina

18 de febrero de 2024.- Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) publicado a finales de semana, estima que la pobreza del país aumentó entre diciembre de 2023 y enero de este año, pasando del 49,5 % al 57,4 %, lo que significa alrededor de 27 millones de personas más.



El informe afirma que el brusco aumento ocurrido en un mes se debe a la devaluación impulsada por el Gobierno en diciembre, que incrementó el valor de la canasta básica. Este valor representa el más alto desde el 2004, cuando la pobreza alcanzó un 54,8 % de la población tras la crisis de 2001, informa La Nación.



Según el ODSA, los más afectados en enero de 2024 fueron los hogares de clase media y baja, que no reciben beneficios sociales del Gobierno. Asimismo, el índice de pobreza para los beneficiarios de estas ayudas pasó del 81,9 % en diciembre al 85,5 % en enero, a pesar de los planes estatales.



Por otra parte, la indigencia total también sufrió un incremento desde el 14,2 % en diciembre al 15 % en enero de este año. A diferencia del índice de pobreza, el incremento en las ayudas sociales, como el aumento de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentaria, sí amortiguaron la indigencia entre quienes son beneficiarios. Para estos hogares, la indigencia se redujo del 28,8 % en diciembre de 2023 al 23,8% en enero.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó esta semana que el país registró en enero un índice de inflación de 20,6 %, acumulando el 254,2 % interanual. No obstante, el Gobierno de Javier Milei aseguró que su administración no era responsable de las cifras y considera que se trata de una situación "heredada".



Una opinión similar expresó Milei sobre el informe del ODSA, asegurando que la verdadera "herencia del modelo de la casta" es que 6 de cada 10 argentinos son pobres. "La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente", agregó.