El equipo de Navalny dice que sus “asesinos” retienen sus restos para cubrir sus huellas

Credito: Reuters

18-02-24.-El equipo del fallecido activista Alexéi Navalni acusó este sábado a las autoridades de Rusia de intentar "cubrir sus huellas" al negarse a entregar el cuerpo del principal opositor al Kremlin a su familia.



"Es evidente que los asesinos quieren cubrir sus huellas y por eso no entregan el cuerpo de Alexéi, ocultándoselo incluso a su madre", afirmó su entorno en una publicación en Telegram.



La portavoz del opositor, Kira Yarmish, indicó el sábado que la madre de Navalny, Liudmila Navalnaya, fue notificada de que murió a las 14:17 locales (09:17 GMT) y pidió que sus restos sean entregados a la familia “inmediatamente”.



Las autoridades indicaron que el cuerpo del opositor estaba en Salejard, una localidad cercana a la prisión donde estaba recluido. Sin embargo, el equipo de Navalny afirmó que su abogado, que llegó a esta ciudad el sábado junto a la madre del opositor, llamó a la morgue y fue informado de que “el cuerpo de Alexéi no está” allí.



El jueves, Navalny participó por vídeo en dos vistas ante un tribunal de la región de Vladímir y no se quejó de su estado de salud, según la agencia estatal de noticias Ria Novosti.



Liudmila Naválnaya, quien aseguró que no quiere recibir condolencias, declaró que vio a su hijo el lunes “sano y de buen humor”, informó el diario independiente Novaya Gazeta, citando un mensaje publicado en Facebook.



Alexéi Navalny, condenado por “extremismo”, purgaba una pena de 19 años en una remota colonia penitenciaria del Ártico tras unos juicios que, según múltiples voces, obedecían a motivos políticos.



