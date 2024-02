(VIDEO) Colombia: Protestas por demora en elección del fiscal general

En Colombia, organismos internacionales se sumaron al pedido para la elección del fiscal general de la nación ante un creciente descontento por la demora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para elegir la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para ocupar esa estratégica posición.

El 2 de agosto de 2023, el mandatario Petro presentó ante la CSJ la terna para que fueran elegidos los fiscales. Son tres mujeres, abogadas y defensoras de derechos humanos, que ya han pasado por lo menos por tres salas de la máxima instancia judicial, la cual no ha decidido quién va a quedarse en ese cargo.

El anterior fiscal, Francisco Barbosa, además de atacar y no estar de acuerdo con las políticas sociales del Gobierno de Petro, estuvo hasta el pasado 12 de febrero y dejó a su vicefiscal Marta Mancera como fiscal interina.

Algunos analistas aseguran que se pretende dilatar más la elección, porque hay denuncias contra integrantes de la Fiscalía, contra la vicefiscal Marta Mancera, de tener algunos nexos y relaciones con narcotraficantes, de la ciudad de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

También hay críticas a los altos índices de poca investigación que se han hecho, en relación, a las masacres y los asesinatos de los líderes sociales. A eso se están refiriendo todos los analistas, e integrantes del partido oficialista Pacto Histórico, para que fuera relevado lo más pronto de su cargo el fiscal.

Una comisión de Pacto Histórico viajó la semana anterior para reunirse con estos organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, poniendo de presente esta situación y asegurando que se necesita una independencia de poderes en el país.

Estos organismos se pronunciaron, exhortando a la Corte Suprema de Justicia a determinar cuanto antes la elección del sucesor del fiscal.

El próximo 22 de febrero se espera que haya una decisión final, pues los analistas aseguran que esto no se puede extender pese a que no hay un reglamento o no está escrito que la Corte Suprema tenga fechas establecidas para la elección del fiscal. Sin embargo, esto ha causado, una ruptura institucional, según el presidente.