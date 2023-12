Concluyen franjas de propaganda en TV chilena previo a plebiscito

Plebiscito constitucional en Chile

14 de diciembre de 2023.- Este jueves concluirá en Chile el periodo concebido para desplegar propaganda electoral respecto a la propuesta constitucional que se llevará a plebiscito el próximo domingo 17 de diciembre, cuando los chilenos decidirán el futuro del texto redactado por el Consejo Constitucional.



Según la organización del proceso, durante esta jornada, y en específico a las 24H00 hora local, finaliza todo tipo de propaganda electoral para el plebiscito constitucional y los canales adheridos dejarán de trasmitirla.



El 17 de diciembre los votantes recibirán una boleta con la siguiente pregunta: ¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución? A continuación, aparecerán dos opciones, a favor de la propuesta o en contra de ella, para que los votantes opten por la que prefieran.



En caso de no aceptarse el proyecto constitucional, permanecerá vigente la Ley de Leyes que entró en vigor en 1980, concebida bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990).



En octubre de 2022 se realizó el plebiscito a la propuesta de Carta Magna preparada por la Convención Constitucional, momento en que ganó la opción "Rechazo".

Padrón electoral y detalles del sufragio



El proceso es organizado por el Servicio Electoral de Chile (Servel). De acuerdo con un informe pre-electoral hecho público por el ente, integran el padrón electoral 15.262.012 personas a nivel nacional y 127.546 residentes en el exterior.



El organismo también detalló que 676.028 extranjeros avecindados en Chile (con al menos cinco años de residencia, 18 años de edad y sin delitos) se inscribieron para participar.



El sábado 16 de diciembre se constituirán las mesas electorales y se capacitará a sus vocales. Al día siguiente, las mesas abrirán desde las 08H00 hasta las 18H00 hora local. Estas podrán constituirse con al menos tres vocales y, si tuvieran de permanecer abiertas más allá de las 18H00, lo harán hasta que no queden electores en fila que deseen sufragar.



Los votantes solo necesitan su cédula de identidad para sufragar. Este documento ha de estar vigente, aunque se aceptarán cédulas que hayan expirado luego del 1ro de enero de 2020. Aquellos votantes que presenten algún tipo de discapacidad, podrán acceder a la opción de voto asistido.



Obligatoriedad del sufragio



De acuerdo con la ley vigente, el sufragio es obligatorio para aquellas personas que están inscritas en el padrón electoral y residen en Chile. Para quienes votan desde el exterior, tiene carácter voluntario.



De la obligatoriedad quedarían excluidos chilenos que se hallen a más de 200 km de su domicilio electoral, ausentes del país o sufran alguna enfermedad. Quienes se encuentren lejos de su circunscripción electoral, deben -entre otros requisitos- acudir a la Comisaría de Carabineros más cercana, obtener una constancia y luego entregarla a un juez cuando sea citado.



También se puede certificar algún otro impedimento para no votar, pero la gravedad de esta causal la certificará un juez de acuerdo con evidencia que presente el ciudadano.



Quienes no acudan a votar se exponen a recibir multas desde 0.5 hasta 3 unidades tributarias mensuales (UTM), esto es desde 32.108 pesos hasta 192.648 pesos (36-215 dólares).



¿Se aplicarán restricciones?



Chile aplica un periodo de ley seca. Este comenzará el 17 de diciembre a las 05H00 y se extenderá hasta las 20H00 hora local (dos horas después del cierre electoral).



Además, cerrarán aquellos establecimientos comerciales que no son atendidos por sus dueños, pues los días de elecciones son declarados feriados para trabajadores de este sector. Quienes trabajan brindando servicios esenciales y no cuentan con descanso, recibirán un permiso de dos horas para votar.