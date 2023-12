(VIDEO) Israel asegura que la guerra en Gaza continuará "con o sin apoyo internacional"

14-12-23.-Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, aseguró que "Israel continuará la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional". Las declaraciones de Cohen ocurren en un momento en el que Israel está bajo presión de aliados claves como Estados Unidos, que calificó los ataques a Gaza de "indiscriminados".Al tiempo, Israel aseguró que en las últimas 24 horas, diez de sus soldados murieron en los enfrentamientos, una de sus mayores pérdidas desde el inicio de la escalada del conflicto el pasado 7 de octubre. Los muertos gazatíes han alcanzado los 18.608, con más de 50.500 heridos.La ofensiva israelí continúa sobre la Franja de Gaza. Sin embargo, Israel es cada día más criticado a nivel internacional y la situación humanitaria y sanitaria empeora cada vez más en el enclave palestino.Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, aseguró este miércoles que aceptar un cese el fuego en Gaza en este punto sería un error, y que "Israel continuará la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional”. Al tiempo, señaló que una pausa de los enfrentamientos “es un regalo para la organización terrorista Hamás”, que, aseguró, le permitiría “regresar y amenazar a los residentes de Israel”.Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que el Ejército seguirá luchando a pesar de la presión internacional para un cese el fuego, "continuaremos hasta el final, hasta la victoria, hasta que Hamás sea aniquilado”. "Digo esto ante el gran dolor pero también ante las presiones internacionales. Nada nos detendrá", indicó Netanyahu.Este miércoles, Israel recibió presión de su más cercano aliado y principal patrocinador, Estados Unidos, que calificó sus bombardeos sobre la Franja de Gaza como “indiscriminados” y el martes, la Asamblea General de Naciones Unidas votó abrumadoramente una resolución no vinculante que exigía un cese del fuego en Gaza.Este miércoles, el Ministerio de Salud gazatí cifró el número de palestinos muertos en 18.608 y el de heridos en 50.594 desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Y los pronósticos de organizaciones internacionales y expertos no son esperanzadores."Una fórmula para desastres de salud pública"La oficina humanitaria de Naciones Unidas advirtió que Gaza enfrenta una "catástrofe de salud pública", ya que su sistema sanitario está al borde del colapso y las enfermedades relacionadas con el hacinamiento no hacen más que aumentar."Todos sabemos que el sistema de atención sanitaria está o ha colapsado. Tenemos una fórmula de libro de texto para epidemias y desastres de salud pública", apuntó Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para el territorio palestino ocupado.Y es que el desplazamiento interno del 85% de la población ha provocado hacinamiento en refugios, que se han traducido en enfermedades como infecciones respiratorias agudas, diarrea o sarna, entre otras.Según la OMS, solo 11 de los 36 hospitales de la Franja de Gaza están parcialmente en funcionamiento, tan solo uno en el norte y diez en el sur de la región, donde actualmente se concentra más de la mitad de su población.En medio de esta situación, Philippe Lazzarini, líder de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) también advirtió este miércoles que la capacidad de la agencia –fundamental en la Franja actualmente– está al borde del "colapso"."Toda la respuesta humanitaria depende en gran medida de la capacidad de la UNRWA. Ahora está al borde del colapso", afirmó Lazzarini.Al menos 288 personas han muerto en refugios de la UNRWAEste miércoles la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos aseguró que por lo menos 288 personas han muerto en sus refugios. Al tiempo, señaló que 271 palestinos han sido asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes, incluidos 69 niños; el año mas mortífero para la población palestina en Cisjordania ocupada desde que las Naciones Unidas comenzó el registro de víctimas.Las instalaciones de Naciones Unidas y otras organizaciones que prestan servicios humanitarios en el conflicto están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y atacarlas es considerado un crimen de guerra.Tensión entre aliados: las desavenencias de Biden y NetanyahuLos miles de civiles gazatíes muertos a manos de Israel son cada vez más difíciles de obviar. Tanto es así, que incluso las naciones más cercanas a Israel están empezando a cuestionar el accionar del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.Es lo que ha pasado con Estados Unidos. El presidente Joe Biden advirtió a Israel que corre el riesgo de perder el apoyo internacional por su “bombardeo indiscriminado” de civiles en su guerra contra Hamás en la asediada Franja de Gaza.“La seguridad de Israel puede depender de Estados Unidos, pero en este momento tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándolos... Pero están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen”, dijo el mandatario estadounidense durante una recaudación de fondos para la campaña a la reelección de 2024.Algo que Israel ya ha advertido no va a detener sus planes bélicos."Israel continuará la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional. Un alto el fuego en la etapa actual es un regalo para la organización terrorista Hamás y le permitirá regresar y amenazar a los residentes de Israel", afirmó Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores.Biden también aprovechó para señalar que Netanyahu debe cambiar de coalición, en una clara alusión a la ultraderecha.“Es la coalición más conservadora en la historia del país y está haciendo muy difícil moverse, ya que no quiere una solución de dos Estados. No puedes decir no a un Estado palestino. Esa va a ser la parte difícil”, sostuvo el demócrata.Por su parte, Israel también ha dejado entrever el desacuerdo. El primer ministro israelí ha asegurado que los dos países difieren respecto a qué hacer cuando termine la guerra en Gaza.“Quiero aclarar mi posición: no voy a permitir que Israel repita el error de Oslo”, apuntó el primer ministro Benjamin Netanyahu, como una negativa a dejar el poder de la Franja de Gaza en manos de la Autoridad Palestina –como se acordó en los Acuerdos de Oslo–.Esta fisura en la relación histórica entre Tel Aviv y Washington se da tan solo cuatro días después de que Estados Unidos volviera a salvar a Israel de una resolución vinculante de la ONU en la que los miembros del Consejo de Seguridad pedían un alto el fuego en la guerra contra Hamás. Estados Unidos, con derecho a veto, se negó a la solicitud.El plan de Israel para los “túneles de Hamás”: inundarlos con agua del marMientras, la ofensiva de Israel sigue. El martes, el Ejército israelí empezó con su plan para “acabar con los terroristas de Hamás”: bombear agua de mar al complejo de túneles supuestamente del grupo Hamás en Gaza, un proceso muy polémico que se espera dure semanas.La ONU dijo que, de ser ciertas las intenciones de Israel de inundar el complejo de túneles de Hamás en Gaza, la medida provocaría un fuerte daño a la infraestructura de agua y alcantarillado de la región. Tanto que tendría un impacto sobre la vida de “las generaciones futuras" de palestinos."No sabemos si esto está confirmado o si está sucediendo, pero quiero señalar que si esto ocurre habrá graves daños a la infraestructura de agua y alcantarillado de Gaza, que ya de por sí misma es muy frágil", declaró Hastings.En paralelo, los combates en el norte de Gaza siguen intensificándose. Tanto es así que Israel informó que diez de sus soldados han muerto en las últimas 24 horas, incluido un coronel al mando de una base avanzada y un teniente coronel. Malas noticias para la nación, ya que se trata de la peor pérdida en un día desde el 31 de octubre, cuando murieron 15 personas.La mayoría de las muertes se produjeron en el distrito Shejaia, en el norte de la ciudad de Gaza, donde las tropas fueron emboscadas por las Brigadas de al-Qassam –brazo armado de Hamás– en medio de un operativo.Desde el 7 de octubre, al menos 115 soldados israelíes han muerto debido al conflicto, según fuentes oficiales.*France24 con Reuters, EFE y medios locales