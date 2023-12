Chile: justicia rechazó reabrir la investigación por la muerte de Pablo Neruda

Pablo Neruda

12 de diciembre de 2023.- La ministra en visita de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, desestimó la realización de diligencias solicitadas por los querellantes en el caso del poeta por considerarlas inconducentes.



La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, rechazó reabrir la investigación por la muerte del poeta, Pablo Neruda, militante comunista, fallecido en septiembre de 1973 en una clínica de la Región Metropolitana.



Según menciona el Poder Judicial, la magistrada se hizo cargo de cada uno de las diligencias solicitada por la familia del poeta y el Partido Comunista y las desestimó todas por considerar que resultan inconducentes, ya fueron realizadas y resultan tardías.



En su resolución, la ministra Plaza señaló que “como reflexión final, aun cuando la parte querellante Partido Comunista de Chile sostenga que el ‘Estado no ha empleado todos los medios a su alcance para averiguar la verdad’, basta la revisión del proceso para constatar que todos los recursos disponibles se han puesto al servicio de la investigación, que ha incluido la intervención de expertos nacionales y extranjeros y el uso de tecnologías inéditas en la indagación criminal, más la obtención de relatos de testigos, pericias de diversa índole, búsqueda de documentos e informes policiales, entre muchos otros, abarcando cada arista propuesta por las partes para el esclarecimiento de los hechos”.



La solicitud de reapertura por diligencias pendientes fue presentada en octubre de este año el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, argumentando que “todas las pruebas dicen que la causa de su fallecimiento no fue ni tiene relación con la enfermedad que sostenía”.



“Él podría haber sobrevivido mucho tiempo a ese cáncer (…) Como se afirmó y se concluyó, la causa de muerte no fue el cáncer y como se hizo un certificado de defunción que indica esa causa hay una falta grave que es un documento falso. Por eso, nuestro equipo de abogados está solicitando que se precisen las responsabilidades de todos quienes gestaron los procedimientos dentro de la clínica”, sostuvo Carmona en aquella ocasión.