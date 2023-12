(VIDEO) Brasil: Lula lanza plan nacional para atender a personas en situación de calle

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó hoy lunes un plan a nivel nacional para atender a la población sin hogar, con una inversión inicial de 982 millones de reales (unos 198,6 millones de dólares).

El anuncio del "Plan calles visibles", enmarcado en la Política Nacional para la Población sin Hogar, tuvo lugar en medio de las celebraciones por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que se conmemoró el domingo, señaló la Presidencia brasileña en un comunicado.

Al lanzar la iniciativa, el presidente Lula da Silva afirmó que "no hay nada más degradante en la vida humana que no tener un lugar donde vivir, no tener un lugar donde dormir, no tener una especie de lo que suelo llamar nido. Un lugar donde pueda dormir de manera acogedora, donde las mujeres puedan cuidar a sus hijos".

En agosto, la Corte Suprema de Brasil había dictaminado que los gobiernos estatales y municipales no podían proceder al traslado de personas sin hogar ni al decomiso forzoso de bienes y pertenencias.

La Corte había ordenado además al Gobierno que presentara un plan para la implementación de la política nacional en un plazo de cuatro meses.

El Plan Calles Visibles incluye medidas que se desarrollarán en siete ejes: Asistencia Social y Seguridad Alimentaria; Salud; Violencia Institucional; Ciudadanía, Educación y Cultura; Vivienda; Trabajo e Ingresos, y Producción y Gestión de Datos.

El presidente Lula da Silva también firmó el decreto que reglamenta la Ley Padre Júlio Lancellotti, que prohíbe la llamada "arquitectura hostil" contra las personas sin techo en las ciudades.

Además, fue creado un grupo de trabajo para evaluar y proponer metodologías para producir información sobre la población en situación de calle y fue publicada una ordenanza que establece el Programa Nacional de Vivienda Ciudadana.

De igual forma, denunció que la responsabilidad de esta situación recae en el Estado que, subrayó, "no se ha dedicado a cuidar a los más pobres".

"Por este palacio ya pasaron príncipes, reinas, presidentes y empresarios, pero pocas veces fue abierto para que participe la gente más sufrida", afirmó Lula en el acto donde recibió a decenas de personas.

De acuerdo con un estudio divulgado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués), ligado a la Presidencia, la población sin techo en Brasil aumentó un 935,3 por ciento en los últimos 10 años.

Con información de Xinhua en español / Últimas Noticias