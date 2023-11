El CEO de Binance deberá renunciar y pagar US$ 50 millones por violar leyes contra el lavado de activos

Changpeng Zhao (CZ)

22 de noviembre de 2023.- No solo Changpeng Zhao deberá asumir una costosa multa. Binance desembolsará 4.3 mil millones de dólares como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de los EEUU.



Se vienen grandes cambios en Binance. El exchange de criptomonedas ha llegado a un acuerdo en su enfrentamiento contra las autoridades de los Estados Unidos por violar leyes contra el lavado de activos.



Binance aceptó pagar 4.3 mil millones de dólares en multas en un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



Zhao dice adiós a Binance



Además, el CEO Changpeng “CZ” Zhao aceptó renunciar a su cargo y pagar una multa de 50 millones de dólares mientras espera una sentencia por violar las leyes contra el lavado de activos.



Binance tendrá que nombrar un monitor independiente para estas leyes, mientras que Zhao no podrá tener ningún poder de decisión en la compañía hasta tres años luego de que el monitor sea nombrado.



Aún así, Zhao podrá mantener su participación mayoritaria en el exchange de criptomonedas más grande del mundo.



"Queremos comunicarles que Binance ha llegado a un acuerdo con las autoridades de EE.UU. que resuelve los problemas históricos de registro, cumplimiento y sanciones. Nos hemos estado preparando para este momento y estamos seguros de que no se verá ningún impacto en la experiencia del usuario o en su funcionalidad. De hecho, gracias a este proceso, nuestra plataforma es ahora aún más segura", indicó Binance en un correo electrónico a sus usuarios.



Forbes indica que Richard Teng, cabeza de mercados regionales de Binance, está encaminado a ser el nuevo CEO de la compañía.