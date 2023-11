Guatemala: indígenas frente al Congreso y el Grupo de Puebla denuncia “un golpe de Estado progresivo”

Indígenas en Guatemala se plantan frente al Congreso

22 de noviembre de 2023.- Pobladores y autoridades ancestrales de los pueblos Poqomam, Kaqchikel, K’iche’, Q’anjob’al, Sacapulteco y Achí’, llegaron a la capital y participaron en una caminata pacífica contra el actuar del gobierno que, tras 51 días del paro nacional, continua ignorando las demandas de la gente que quiere ver fuera de las instituciones a los operadores de justicia que están detrás del golpe de Estado.



Desde el inicio de la jornada, los pueblos denunciaron bloqueos de parte del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía, a varios buses que viajaban hacia la ciudad para integrarse a la caminata, que fueron detenidos en puestos de registro instalados en la calzada Roosevelt.



Pese a esto, la caminata salió del Parque Morazán, en la zona 2, y se dirigió sobre la Sexta Avenida, hacia el Congreso de la República, en la zona 1. Ahí, entregarían un memorial con una serie de demandas, pero el organismo, les hizo un desplante.



Si bien al inicio se les dijo que la Junta Directiva del Legislativo aceptaría el ingreso de siete personas, incluido un medio de comunicación y un abogado representante de los pueblos, luego se les vedó el paso, alegando que los protocolos de seguridad se los impedían. Varios policías antimotines resguardaban el edificio.



Rigoberto Juárez: negar la entrada a los pueblos es una forma de violencia estatal



Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango, indicó que la reunión sería corta y luego, se dirigirían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar otra copia del memorial, y ahí se integrarían a la manifestación frente a la Torre de Tribunales que exigía la liberación de los cinco profesionales, catedráticos y estudiantes que fueron detenidos por respaldar la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en mayo de 2022.



El plan no se cumplió. Juárez dijo que no se moverían del Congreso hasta ser escuchados.



Agregó que con estas acciones, los diputados demostraron “su incapacidad para entender leyes que rigen el país” y también, como una forma de “violencia estatal contra los pueblos y la población para evitar que la gente llegue a la manifestación”.



En el tiempo que han permanecido fuera del organismo, la policía se excusó de no dejarles pasar por un amparo otorgado a favor del Congreso. La abogada Dora Alicia solicitó el amparo para saber si ya había sido resuelto, pero no lo mostraron.



Por su parte, Juárez se mostró resuelto y dijo que hasta no ser notificados, no se moverían.



Además, aseguró que detectaron a varios infiltrados en la manifestación que portaban armas, por lo que apuntó que “hay una actitud más allá de la violencia legal, que pasa a la violencia armada, y todo está organizado desde el Ejecutivo. Ellos serán los responsables si hay un acto de violencia en el lugar”, dijo.



Mientras se turnaban el micrófono, los manifestantes de los pueblos se organizaron para instalar toldos en medio de la calle. Rápidamente, armaron una cocina comunitaria con estufas de gas.



Por lo pronto, las autoridades ancestrales han dicho que pedirán apoyo internacional si hay represión de parte de la policía contra quienes permanezcan en el segundo plantón indefinido.



Grupo de Puebla denuncia golpe de Estado



GUATEMALA está viviendo un GOLPE DE ESTADO PROGRESIVO contra el Presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin Herrera



Los miembros del Grupo de Puebla alertamos a la opinión pública internacional sobre el avance en Guatemala de un GOLPE DE ESTADO PROGRESIVO promovido por fuerzas oscuras que gobiernan el poder ejecutivo y dirigen parte del judicial con el propósito de impedir que el Presidente Bernardo Arévalo se posesione en su cargo el próximo 14 de enero de 2024. Aunque estas fuerzas quieran cambiar la elección del pueblo, Bernardo y Karin fueron elegidos el pasado 20 de agosto como Presidente y Vicepresidenta constitucional del país, según ya confirmó el Tribunal Superior Electoral.



Al frente de esta conspiración antidemocrática se encuentran la Fiscal General María Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche quienes, amparados por el Presidente Alejandro Giammattei y algunos Magistrados corruptos del Poder Judicial, están promoviendo acciones de guerra jurídica (lawfare) que buscan inhabilitar al Presidente Bernardo Arévalo y su Vicepresidente Karin Herrera, suspender sus fueros constitucionales, ilegalizar la elección de su bancada, la suspensión de la personería del Partido Semilla, encarcelar seguidores académicos, en síntesis, un cúmulo de acciones arbitrarias que buscan crear condiciones para una ruptura violenta de la continuidad democrática en el hermano país.



Por fortuna, contra estos intentos pre golpistas, se han producido masivas movilizaciones populares de respaldo como la de los 48 cantones indígenas que representan el 60% de la población indígena que, conjuntamente con otros sectores populares, están defendiendo, con valentía y una explícita solidaridad internacional, el mismo derecho que invocó el padre del hoy Presidente, Juan José Arévalo, para hacer respetar la voluntad del pueblo soberano. Pedimos que cesen de manera definitiva las intimidaciones desde la Fiscalía contra algunos sectores de la prensa, de la oposición, estudiantes y contra miembros de la rama judicial y del ministerio público que han actuado de manera independiente.



El Grupo de Puebla solicita al Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), entablar las acciones preventivas ante los organismos internacionales para que la democracia de Guatemala sea respetada y se evite la conjuración del golpe de estado en proceso de violarla.



