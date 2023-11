EEUU: Donald Trump demanda a MSNBC, Reuters y 18 agencias de noticias mas

El ex-presidente afirma que se “coordinaron” para informar erróneamente pérdidas sociales por valor de 73 millones de dólares



21 de noviembre de 2023.-Donald Trump todavía está muy enojado por los informes erróneos sobre las pérdidas financieras de su clon de Twitter, Truth Social, y en una nueva demanda presentada el lunes, el expresidente afirmó que los informes eran en realidad una gran conspiración mediática que involucraba a "no menos de 20 personas". grandes medios de comunicación”, Informó Ross A. Lincoln para Yahoo.com.



La demanda se produce tras los informes de este mes de que Truth había perdido 73 millones de dólares en 2023. Esa cifra resultó ser incorrecta; En realidad, la empresa ha perdido 31 millones de dólares.



No está claro cómo ocurrió el error. La cifra inicial de 73 millones de dólares se atribuyó a una presentación de valores de Digital World Acquisition Corp, que intenta fusionarse con Truth Social. Al día siguiente todos se reportan.



La demanda, presentada en el condado de Sarasota, Florida, en nombre de Trump Media & Technology Group, nombra como demandantes a varios medios de comunicación importantes, junto con sitios web especializados en finanzas, política o de izquierda. Entre ellos se encuentran MSNBC, Newsweek, CNBC, Reuters, The Daily Beast, el Miami Herald y su editor ejecutivo Alex Mena, Mediatie, The Hill, The New York Daily News, el Daily Mail, Axios, The Hollywood Reporter, Salon, Deadline, Miami Herald an.



La demanda alega que la cifra de 73 millones de dólares “fue una total invención. Cada acusado, en aparente coordinación, informó exactamente el mismo número falso con aproximadamente 24 horas de diferencia entre sí, cada uno citando una presentación pública de la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), en la que la misteriosa pérdida de 73 millones de dólares no aparece en ninguna parte”.



La demanda afirma que se trató de “un esfuerzo coordinado” para dañar la reputación de Trump Media & Technology Group y “torpedear” la fusión con Digital World Acquisition Corp.



Como prueba de esta supuesta conspiración, la demanda cita, esencialmente, la existencia del periodismo. La demanda señala la similitud de los titulares sobre las pérdidas y que los artículos sobre ellas fueron actualizados y corregidos, pero no eliminados.



La demanda alega difamación y falsedad perjudicial (definida como cuando las falsedades se utilizan específicamente para causar daño). Trump exige un juicio con jurado y busca un pago punitivo de 1.500 millones de dólares, una orden de silencio que obligue a eliminar todos los artículos sobre las pérdidas y otros daños no especificados.