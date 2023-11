OpenAI despide a su director ejecutivo Sam Altman, creador de ChatGPT

El estadounidense Sam Altman, director ejecutivo de la empresa OpenAI, en julio de 2022 Credito: Reuters

18-11-23.-Sam Altman ha sido destituido como director ejecutivo de OpenAI, la compañía que lanzó hace un año la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, después de que el consejo de administración le retirara su confianza por considerar "que no siempre ha sido sincero".



La decisión se tomó tras una "revisión deliberativa por parte de la junta (directiva), que concluyó que no siempre fue sincero en su comunicación con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades", precisa OpenAI en un comunicado. "La junta directiva ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI", asegura. "Creemos que es necesario un nuevo liderazgo".



"OpenAI ha sido estructurado intencionalmente para avanzar en nuestra misión: garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad", señala. Altman, de 38 años, reaccionó en la red social X, antes conocida como Twitter: "Me encantó el tiempo que pasé en OpenAI", afirmó. "Fue transformador para mí personalmente y espero que también un poco para el mundo". Lo sustituirá de forma interina Mira Murati, directora técnica de OpenAI y quien trabaja en la empresa desde hace cinco años.



"Sonaba como si hubiera algunas preocupaciones éticas que empujaron al consejo a hacer algo", comentó Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies. "Si lo destituyen (a Altman) por motivos éticos, será bueno para la empresa". Como parte de la reorganización, el presidente del consejo de administración, Greg Brockman, cofundador de la empresa, también fue expulsado de la junta directiva y a última hora del día comunicó que renunciaba.



"Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido... pero a la vista de las noticias de hoy, renuncio", dijo Brockman en una publicación en X. "Sigo creyendo en la misión de crear AGI (inteligencia artificial general) seguras que beneficien a toda la humanidad".



- "Control" -



Fundada a finales de 2015, OpenAI ha contado desde el principio con el apoyo financiero de importantes empresarios como el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, el inversor Peter Thiel y Elon Musk. La empresa está financiada por Microsoft, que ha invertido en ella miles de millones de dólares y ha integrado la tecnología en sus propios productos, como por ejemplo el motor de búsqueda Bing.



En un comunicado, el gigante de la informática afirma que su compromiso con OpenAi es de largo plazo y apoyará a Mira Murati y a su equipo para "aportar una nueva era de inteligencia artificial a los usuarios". El analista de Wedbush, Dan Ives, afirmó en X que el despido de Altman "es una sorpresa" y hará que Microsoft tenga "más control" en la empresa.



Altman "ha sido crucial para guiar a la plataforma hasta donde está", pero que deje de ser el director ejecutivo no la pone en peligro, estimó. "Hace un año hubiera sido diferente". Desde que salió la primera versión de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, millones de personas lo han utilizado para escribir mensajes, pedir una receta de cocina o inventar una historia para contarles a sus hijos.



Con el lanzamiento de ChatGPT, comenzó la carrera por la inteligencia artificial, enfrentando a gigantes como Amazon, Google, Microsoft y Meta. Considerada una revolución comparable a la llegada de internet, la inteligencia artificial generativa puede crear ideas, contenidos, imágenes y sonidos.



Pese a su éxito, ChatGPT y otras interfaces de este tipo suscitan preocupaciones sobre los peligros para la democracia (a través de una desinformación masiva) o el empleo. Altman ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos y hablado con jefes de Estado sobre esta tecnología y los temores que genera.

