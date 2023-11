EEUU: activistas contra la Ciudad de los Policías van a plantar árboles y le tiran bombas lacrimógenas

Bombas lacrimógenas contra los activista de "Stop Cop City" en Atlanta

16 de noviembre de 2023.- Se estima que unos 500 activistas de todo el país se reunieron para marchar esta semana en el sitio de construcción de las instalaciones de militarización y entrenamiento policial denominada “Ciudad de los Policías”. La irrupción en el sitio de Cop City fue planeada como una reprimenda directa a la represalia policial y fiscal contra el movimiento: una manifestación de que la organización continuará a pesar de las represalias contra los activistas; esa represión no puede matar el movimiento.



El 13 de noviembre comenzó con júbilo la marcha “Block Cop City”. Los activistas agitaban docenas de títeres sobre sus cabezas, entre ellos insectos con lemas anti-Cop City, un pájaro y un dragón que requerían tres personas para operar. Una banda de música tocó “When the Saints Go Marching In” y la gente bailó al ritmo del hip hop local de Atlanta a todo volumen desde un altavoz. Un niño llevaba un recorte de cartón de un sol que decía: “Crece la resistencia”.



“Hoy no es momento para cobardes”, dijo el fundador de Community Movement Builders, Kamau Franklin, en la manifestación inaugural. “Cuando te pones de pie hoy, te mantienes firme para detener la militarización de la policía”.



Para muchos, el movimiento Stop Cop City había llegado a un punto de inflexión crítico, lo que requería la necesidad de una protesta continua, especialmente desafiando los cargos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Extorsionado (RICO) de Georgia contra el movimiento. Sesenta y una personas fueron procesadas bajo cargos RICO el lunes pasado por delitos que van desde acusaciones de incendio provocado hasta firmar “ACAB” en documentos policiales y reembolsar a un defensor forestal 11,91 dólares por pegamento. Esto se suma a los 42 cargos separados anteriores de terrorismo interno contra activistas y la rutinaria intimidación policial del movimiento, sin importar dónde ocurran las protestas, sin importar cuán grandes o legales sean.



“Estábamos llegando a un punto en el que incluso pequeños grupos de personas que volaban en negocios o protestaban en las calles del centro de Atlanta (ya sabes, expresiones básicas del discurso político) eran recibidos por grandes grupos de policías militarizados y helicópteros”, dijo May, un activista local, que pidió ser referido con un seudónimo debido a la fuerte represión policial. “La movilización permitió al movimiento desarrollar formas de estar en contacto con personas que pueden organizarse y participar en la lucha, a pesar de un contexto de fuerte represión”.



Noticia con información de truthout.org