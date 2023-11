La historia de Joan Donoghue, del gobierno de EEUU a presidenta de la CIJ

La jueza estadounidense Joan Donoghue, es presidenta, desde 2021, de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Antes de esto, ocupó durante una década ocupó un cargo de alto nivel en el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).



La CIJ que preside la magistrada estadounidense actualmente, fue incluida por Guyana, para ser "mediadora" en la controversia sobre el Esequibo.



Sin embargo, la decisión unilateral de incluir a dicha entidad judicial en el conflicto viola los acuerdos de Pacto de Ginebra, de modo que ha sido rechazada por Venezuela. La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, hizo hincapié en que el país no va a reconocer "una jurisdicción obligatoria de la Corte (CIJ)".



El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante el programa Con Maduro+ de este lunes, 13 de noviembre, expuso la síntesis curricular de la magistrada Donoghue.



"Ésta es la que va a decidir los asuntos relacionados con la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela", advirtió Rodríguez.



¿Quién es Joan Donoghue?



La abogada de 65 años, oriunda de Nueva York, ha ejercido roles importantes en EEUU. Cumplió funciones que dejan en entrevisto su intervención en decisiones relevantes a nivel jurídico en el país norteamericano.



Donoghue, se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad de California (EEUU), en 1981. Hasta 1986 ejerció de abogada en la Oficina de Asuntos Interamericanos de su país en Nicaragua y, hasta 1989, fue directora de la Oficina de Derecho Diplomático y Litigios de su país.



También tuvo el cargo de asesora jurídica en la negociación de acuerdos entre EEUU y la Unión Europea (UE). Además, colaboró con la transición a la democracia en Sudáfrica, destaca su currículum oficial, en la página web de la CIJ.



En definitiva, Donoghue, ha tenido una participación en el ámbito jurídico internacional en representación de su país.



En el actual contexto, los cargos que requieren mayor atención son aquellos, que sin duda, dan indicio de su intervención en la toma de decisiones, desde el punto de vista judicial, de los gobiernos estadounidenses de ese periodo.



Joan Donoghue, trabajó, entre los años 2000 y 2010, en el Departamento de Estado de EEUU. Recordemos, que este Departamento, es el equivalente, a la cancillería de un país, mientras que el cargo ejercido por Donoghue, el de un vicecanciller o viceministro.



Desde 2010 es miembro del CIJ, siendo reelecta en 2015. Mientras que desde el 8 de febrero de 2021, los 14 jueces permanentes que componen la Corte, la eligieron presidenta por un periodo de tres años.



Donoghue en el Departamento de Estado 2000 – 2001



En este periodo, transcurrieron parte de los mandatos de Bill Clinton y de George W. Bush. Para entonces, la presidenta de la CIJ actuó como Asesora Jurídica Adjunta del Departamento de Estado, teniendo facultades que le permitieron participar en toma de decisiones asociadas con:

Supervisión de la labor bilateral de cooperación para hacer cumplir las leyes.

Aplicación de leyes sobre asistencia externa y sanciones económicas.

Estas acciones evidencian su actuación en la política exterior de ambos presidentes.



El periodo que estuvo como asesora alterna en el Departamento de Estado de EEUU, coincide con el golpe de Estado de 2002, contra el presidente venezolano Hugo Chávez.



Donoghue en el Departamento de Estado 2009



Entre enero y junio de 2009, fue la consejera jurídica adjunta principal de la entonces secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton. También ofreció asesoría al presidente Barack Obama.



Trató aspectos del derecho internacional, particularmente, aquellos relacionados con la formulación, interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario y relativo a los derechos humanos.



Como alta funcionaria de la mencionada del Departamento de Estado, desde 2009, Donoghue participó en eventos de conocimiento mundial ejerciendo roles de:

Intervención en la causa de la declaración unilateral de independencia de Kosovo ante la CIJ.

Ofreció asesoría para la redacción, negociación y aplicación de resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros órganos de las Naciones Unidas.

Supervisó la labor jurídica relacionada con el derecho del mar, la Antártida, el Ártico, la pesca y el medio ambiente.

Ejerció el control de la defensa de los intereses de los EEUU en el Tribunal de Reclamaciones Irán – EEUU, ante inversores y Estados, y Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ejerció como jefa de la delegación sobre las negociaciones bilaterales con Irak sobre las reclamaciones.

Arbitraje en la aplicación de los decretos del Presidente Obama sobre Guantánamo, así como la detención y los interrogatorios bajo esquemas ilegales.



Este es apenas un recuento de las acciones de la magistrada estadounidense en acciones que su país llevó a cabo contra otros Estados.



Guyana en la CIJ



En 2018, Guyana impuso una demanda contra Venezuela ante la CIJ presidida por la magistrada neoyorquina.



El Gobierno de ese país, pidió ante el organismo internacional dictaminar que "el Laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, y la frontera establecida por ese Laudo y el Acuerdo de 1905 es válida y vinculante" también para ambas partes.



En 2020, la CIJ se declaró "competente" para examinar la disputa fronteriza. En 2021, Venezuela hizo público su rechazo al "fraude procesal" y reafirma que no reconoce la jurisdicción de la Corte.



"Venezuela (…) ha reafirmado su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la corte para conocer la controversia sobre la Guayana Esequiba", dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al leer un comunicado luego de un encuentro virtual con Donoghue, quien había sido recientemente nombrada presidenta de la CIJ.



Además, reiteró su postura en defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único medio para encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las partes involucradas.



No obstante, la CIJ contravino la posición venezolana y emitió un fallo en abril de 2023.



"Por 14 votos a 1 (la CIJ) rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela", dijo para entonces, la jueza y presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, al leer la sentencia en La Haya.



El Gobierno venezolano condenó la sentencia y ratificó su voluntad por mecanismos pacíficos para solucionar la controversia.



Referéndum consultivo



En ese sentido, la Asamblea Nacional (AN), tuvo la iniciativa de convocar al referéndum consultivo para la defensa del Territorio Esequibo. El cual se llevará a cabo el 3 de diciembre del 2023.



Medida que el 13 de noviembre, demandó Guyana ante el organismo que encabeza Donoghue, ante el asombro del Ejecutivo venezolano.



"Han pedido a la Corte, en una especie de instrumentalización y de colonialismo judicial, que el pueblo venezolano no vote. Lo cual es absolutamente inaudito, extraordinario, asombroso, bárbaro", dijo a la prensa, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras su comparecencia en La Haya.



Intereses de por medio: Donoghue el instrumento



En 2016, el Acuerdo de Ginebra alcanzó sus 50 años. Esta fecha fue precedida por el descubrimiento (en mayo de 2015) de yacimientos de hidrocarburos por parte de la trasnacional Exxon Mobil, en el Territorio disputado.



Desde entonces, hubo una escalada en la controversia para precisar a quién pertenece el espacio territorial de 159 mil Km2, así como sus mares adyacentes.



La presión la ejerció, en gran medida, EEUU a través de Rex Tillerson, quien después fuera secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump.



Finalmente, llegó un importante contrato entre Guyana y la Esso, filial de la Exxon Mobil. En el acuerdo, concretaban la exploración y producción de hidrocarburos en el Territorio Esequibo.



El pasado 12 de noviembre, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, denunció que la petrolera estadounidense, financia los gastos jurídicos del Gobierno de Irfaan Ali, en la CIJ en el caso del Territorio Esequibo.



"No lo decimos nosotros, lo afirman voceros del gobierno de Guyana y lo reseñan sus propios medios. La Exxon está al frente de la pretensión de robarle el territorio Esequibo a Venezuela para quedarse con nuestro petróleo. El gobierno de Guyana no se manda. Obedece órdenes de la ExxonMobil. No son independientes", aseveró Arreaza.



Guyana: del diálogo al conflicto



En 2004, en una visita oficial a la República Cooperativa de Guyana, el presidente Hugo Chávez, propuso a su entonces par guyanés, Bharrat Jagdeo, priorizar la cooperación y privilegiar los mecanismos de integración sobre las diferencias territoriales.



Ambos mandatarios reconocieron el progreso para el fortalecimiento de los lazos de amistad entre las dos naciones. En particular, resaltaron que bajo el auspicio del Proceso de Buenos Oficios de las Naciones Unidas, encontrarían una solución pacífica y práctica a la controversia, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966.



En 2015, tal como refiere el mandatario nacional, Nicolás Maduro, culmina un momento histórico en el que Venezuela y Guyana, veían como solución al diferendo, el diálogo.



A partir de esa fecha, se han ido alimentando intereses que pretenden poner fin a la controversia con el despojo definitivo del Esequibo.