(VIDEO) Dramática situación en el Hospital Al Shifa de Gaza. Al menos tres enfermeros muertos en los combates

13-11-23.-Dramática situación en el Hospital Al Shifa de Gaza. Sin sangre, alimentos, agua, ni electricidad en los centros médicos. Decenas de bebés prematuros agotan sus probabilidades de sobrevivir.La OMS dice que la situación es "terrible y peligrosa" en el hospital Al Shifa de Gaza, el principal de la Franja. La organización que perdió el contacto con el centro médico el domingo, informa ahora que no está funcionando.Los bombardeos israelíes han cortado el suministro eléctrico en el hospital que carece de alimentos y aguaLos médicos han confirmado que se están acabando los alimentos y el agua, mientras que, según se informa, los intensos combates y los bombardeos israelíes han provocado una pérdida casi total del suministro eléctrico.Decenas de bebés prematuros agotan sus probabilidades de sobrevivirLos aliados de Israel han expresado su grave preocupación tras la publicación de fotografías que muestran a bebés prematuros abandonados en una sala quirúrgica en lugar de en incubadoras vitales debido al corte de energía.Israel evacuará a los recién nacidos a una instalación "más segura"Israel dice que ayudará a evacuar a los recién nacidos del hospital a una instalación "más segura", al tiempo que insiste en que la zona es un objetivo militar legítimo ya que Hamás tiene su base debajo de los edificios. Hamás lo niega.Cientos de palestinos al filo de la muerte en los dos hospitales que quedan en el norte de GazaCientos de palestinos, entre ellos 36 bebés de incubadora, agotan sus probabilidades de sobrevivir en los únicos dos hospitales que siguen funcionando en el norte de la Franja de Gaza, mientras el Ejército de Israel asedia estos centros médicos, que se están quedando sin sangre, agua, electricidad y comida. "Todos los hospitales de la ciudad de Gaza y del norte de la Franja están fuera de servicio, excepto el de Al Shifa y el Indonesio", indicó en rueda de prensa el doctor Mohamed Zaqout, director general de hospitales en el enclave palestino.Israel habría dejado combustible para el hospital pero no fue recogidoEl Ejército de Israel afirma haber dejado combustible cerca del hospital Al Shifa el sábado por la noche. Supuestamente habría publicado imágenes de soldados descargando contenedores, sin embargo, según informes, los trabajadores del hospital no lo habría recogido por miedo a salir.La guerra entra en su sexta semana y apenas se vislumbra un alto el fuego y la liberación de rehenesIsrael está bajo una creciente presión internacional para acordar un alto el fuego, incluso por parte de su aliado más cercano, Estados Unidos, mientras la guerra entra en su sexta semana. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho a los medios estadounidenses que podría concretarse un acuerdo de rehenes, únicamente cuando se liberen a los casi 240 rehenes capturados por Hamás en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra.Aumentan las escaramuzas en la frontera con el LíbanoMientras en el norte de Israel, aumenta las escaramuzas en la frontera con el Líbano. El grupo chií libanes Hizbulá, respaldado por Irán, ha reivindicado nuevos ataques con misiles antitanques, que habrían dejado al menos un muerto y varios heridos, uno de ellos de gravedad.