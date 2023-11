Papa Francisco destituye a un obispo estadounidense crítico de su papado

13-11-23.-Es una decisión poco común. El papa destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, un destacado conservador que criticó repetidamente el papado de Francisco."El Santo Padre ha relevado a Joseph E. Strickland del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler (Estados Unidos)", explicó el Vaticano en un comunicado. La decisión es anunciada después de que el pontífice enviara en junio a dos obispos estadounidenses a la diócesis de Joseph Strickland, en Texas.El obispo de Austin, Joe Vasquez, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis, prosigue el comunicado, sin dar más detalles.Según comentaristas, es extremadamente raro que un obispo sea directamente relevado de sus responsabilidades, en lugar de ser animado, o convocado, a dimitir.En una publicación dentro en su sitio web en septiembre, el obispo Strickland respondió a los rumores de que el Vaticano le estaba llamando a dimitir. "No puedo dimitir como obispo de Tyler, ya que esto equivaldría a abandonar el rebaño a mi cargo", escribió. "También he declarado que respetaré la autoridad del papa Francisco si me destituye como obispo de Tyler".Joseph Strickland no hizo ningún comentario inmediato sobre su destitución.En su blog, en septiembre, escribió: "Amo a Jesucristo y a la Iglesia católica que él estableció". "Mi único deseo es decir su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda".Uno de los más críticos con el papaEl Vaticano no especificó qué desencadenó la visita apostólica a Texas ni a qué conclusiones condujo. Al respecto, Joseph Strickland escribió que los dos obispos habían pasado una semana manteniendo conversaciones, también con él, sobre la situación en la diócesis.El obispo de Texas, nombrado por el papa Benedicto XVI en 2012, ha sido uno de los mayores críticos con el papa Francisco.El papa argentino, de 86 años, ha buscado que la Iglesia sea más compasiva y abierta a diferentes puntos de vista. Pero se ha enfrentado a la feroz oposición de sus críticos, especialmente en Estados Unidos, que le han acusado de sembrar la confusión y de no respetar las creencias fundamentales de los católicos.En un mensaje publicado a principios de año en X (antes Twitter), Joseph Strickland acusó al papa de "socavar el depósito de la fe".Muchos de sus críticos acusan a Francisco de no ser suficientemente firme en el tema del aborto y de ser demasiado comprensivo con los homosexuales y los divorciados.En una reunión de jesuitas en Lisboa, el pontífice deploró la "actitud tan reaccionaria" de algunos católicos en Estados Unidos. Dijo que ver al pasado "es inútil y (es necesario) comprender que hay una evolución adecuada en la forma de abordar las cuestiones de fe y moral".En 2022, cuando el Vaticano, en un acto similar, decidió expulsar al sacerdote ultraconservador estadounidense Frank Pavone por supuestas publicaciones "blasfemas" en sus redes sociales, el único obispo que salió públicamente en su defensa fue Strickland."La blasfemia es que este santo sacerdote sea expulsado mientras un malvado presidente promueve la negación de la verdad y el asesinato de los no nacidos en todo momento", escribió el obispo texano en su cuenta de X.La decisión de destituir a Joseph Strickland también fue anunciada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en un comunicado tan escueto como el del Vaticano.La diócesis de Tyler cuenta con más de 120.000 católicos, de una población total de más de 1,4 millones, según la conferencia.Por su parte, la diócesis publicó un comunicado en su página web confirmando el anuncio del Vaticano, añadiendo: "nuestro trabajo como Iglesia católica en el noreste de Texas continúa".*France24 Con información de AFP