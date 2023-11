Líderes musulmanes piden el fin de la guerra israelí en Gaza

11 de noviembre de 2023.- Líderes musulmanes y árabes se han reunido en Arabia Saudita para una cumbre árabe-islámica extraordinaria para discutir la situación en la asediada Franja de Gaza en medio de los ataques del ejército de ocupación de Israel contra los palestinos.Líderes de Irán, Turquía, Siria, Egipto, Irak y otros países asistieron a la cumbre Árabe y la Conferencia Islámica en Riad ante la gravedad de los sucesos en la Palestina bajo asedio israelí.En su discurso de apertura, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman reiteró el llamado del reino a un “cese inmediato” de las operaciones militares en Gaza, responsabilizando a Israel de los “crímenes” contra civiles en el territorio bloqueado."Esta es una catástrofe humanitaria que ha demostrado el fracaso de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de poner fin a las graves violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel", dijo el príncipe heredero saudita.Bin Salman pidió además esfuerzos unificados para poner fin al asedio a Gaza y entregar ayuda, y agregó que la “única solución” para lograr la estabilidad en la región es “poner fin a las [políticas] de ocupación y asentamientos”.El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, (ANP), Mahmoud Abbas, también señaló que además de Gaza, Israel ha intensificado sus incursiones en la ocupada Cisjordania.El presidente sirio, Bachar Al Assad, ha opinado que el ataque de Hamas sobre Israel ha impuesto una "nueva realidad" que ha abierto "puertas políticas que habían estado cerradas durante décadas" y que deben ser aprovechadas en Oriente Medio.“Si no tenemos verdaderas herramientas de presión, entonces cualquier paso o discurso que demos no tendrá sentido”, señaló.“Gaza no es el problema y la causa en sí sino Palestina. Gaza es una expresión flagrante del sufrimiento del pueblo palestino”, afirmó el mandatario .Aclaró que Gaza es parte de un todo, y la actual agresión es parte de una historia de 75 años de crímenes sionistasSegún consideró el Gobernante, 32 años de paz fallida tuvo solo el resultado de que “Israel” se volvió más agresivo y la situación palestina más injusta, opresiva y miserable.Por su parte, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, también enfatizó que la política de “castigo colectivo” mediante asesinatos, asedios y traslados forzosos es inaceptable."Esto no puede interpretarse como autodefensa y debe detenerse de inmediato", dijo Sisi, pidiendo "un alto el fuego sostenible inmediato en Gaza".El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha denunciado que los bombardeos israelíes contra hospitales y refugios en la Franja de Gaza "ya no impactan" a los países occidentales" que pretenden ser los defensores de los derechos humanos".El presidente iraní, Ebrahim Raïssi, ha pedido a los países musulmanes reunidos en Riad que califiquen al ejército israelí de “organización terrorista” por ataque sobre la Franja de Gaza.En su discurso en la capital saudita, Raisi también ha solicitado a los países musulmanes que "armen a los palestinos" si "los ataques continúan".La cumbre conjunta extraordinaria se produce mientras Israel continúa su mortífera campaña de bombardeos en Gaza a pesar de los crecientes llamamientos para poner fin a las atrocidades del régimen.