Argentina: más de cien economistas de todo el mundo advierten sobre “el peligro” de Milei

Javier Milei

10 de noviembre de 2023.- Más de un centenar de economistas extranjeros, entre los que se destacan Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Branko Milanović y José Antonio Ocampo, advirtieron este miércoles que la elección de Javier Milei como presidente de la Argentina puede provocar una mayor “devastación” económica y caos social en el país.



La visión económica que subyace a las propuestas libertarias “aboga supuestamente por una mínima intervención en el mercado, pero en realidad se basa en gran medida en las políticas estatales para proteger a los que ya son económicamente poderosos”, enfatizaron los renombrados economistas.



El pronunciamiento –que lleva como título “Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina”- fue dado a conocer a través de carta abierta de cara al balotaje del 19 de noviembre, consignó el diario británico The Guardian.



Los economistas, tras asegurar que comprenden “el profundo deseo de estabilidad económica” de los argentinos, advirtieron que si bien “las soluciones aparentemente simples pueden resultar atractivas, es probable que causen más devastación en el mundo real a corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio político a largo plazo”.



Entre los economistas que firmaron la carta pública están el francés Thomas Piketty, la india Jayati Ghosh, el serbioestadounidense Branko Milanović y el exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo, entre otros.



“Como economistas de todo el mundo, partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, estamos especialmente preocupados por el programa económico de uno de los candidatos, que se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las elecciones”, señala la misiva en uno de sus párrafos.



La carta sostiene que las propuestas de Milei -presentadas por el candidato libertario como “un alejamiento radical del pensamiento económico tradicional”- están en realidad “arraigadas en la economía del laissez-faire” y “plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos”.



Según los economistas, “una reducción importante del gasto público aumentaría los ya altos niveles de pobreza y desigualdad, y podría resultar en un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos”.



Tras lo cual advirtieron que “las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a acentuar desigualdades ya graves”.



La economista india Jayati Ghost, de la Universidad de Massachusetts, dijo que tanto a ella como Piketty y Milanović, considerados como los principales impulsores de la carta, les preocupa la posibilidad de que las políticas que puede impulsar Milei si llega a la presidencia sean “profundamente perjudiciales para Argentina y muy desafortunadas para todo el continente”.



“No se trata sólo del caos social que podrían generar las posiciones de extrema derecha, sino también del caos económico que se derivaría de una disminución tanto de los ingresos públicos como del gasto público”, enfatizó Ghosh.



La carta abierta también lleva las firmas de Korkut Boratav, profesor Emérito de Economía de la Universidad de Estambul y de la Asociación Turca de Ciencias Sociales; Jomo Kwame Sundaram, miembro de la Academia de Ciencias de Malasia y ex subsecretario General de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; Ben Fine, profesor Emérito de Economía, SOAS, Universidad de Londres; Robert Pollin, profesor Distinguido de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst; José Gabriel Palma, profesor de Economía de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago de Chile; Theresa Ghilarducci, profesora de la New School University, Nueva York; Andrew Fischer, profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya; y Gerald Epstein, profesor de Economía y Codirector del Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts, entre otros.