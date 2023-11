EEUU: investigan sobres enviados a oficinas de elecciones en Georgia y Washington conteniendo sustancias como fentanyl

WASHINGTON, 9 de noviembre de 2023. — Las autoridades intentaban el jueves determinar quién envió cartas llenas de fentanilo u otras sustancias a las oficinas electorales locales, un ataque que parece haber tenido como objetivo varios estados en el último caso de amenazas que enfrentan los trabajadores electorales en todo el país, informó AP en una nota de prensa.

Entre las oficinas que pueden haber sido atacadas se encuentra el condado de Fulton en Georgia, que incluye Atlanta y es la jurisdicción electoral más grande en uno de los estados indecisos presidenciales más importantes del país.

No hay indicios inmediatos de que alguna otra oficina electoral en Georgia fuera el objetivo de las cartas, según un aviso enviado por la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Georgia y obtenido por The Associated Press. Los funcionarios del condado de Fulton no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La posible conexión con Georgia surgió un día después de que las autoridades del estado de Washington dijeran que cuatro oficinas electorales de condado tuvieron que ser evacuadas mientras los trabajadores electorales procesaban las papeletas emitidas en las elecciones del martes, lo que retrasó el recuento de votos.

Las oficinas electorales del condado de King en Seattle y las de los condados de Skagit, Spokane y Pierce recibieron sobres que contenían polvos sospechosos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales dijeron que las sustancias en los condados de Kings y Spokane dieron positivo en fentanilo. Al menos en otro caso, la sustancia era bicarbonato de sodio.

El portavoz de la policía de Tacoma, William Muse, dijo que un mensaje dentro del sobre recibido por los trabajadores electorales del condado de Pierce decía "algo en el sentido de detener las elecciones".

Muse dijo que "no se identificó ningún candidato. No se identificó ningún grupo religioso afiliado. No se identificó ningún problema político. Fue sólo esa vaga declaración".

El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, dijo que los incidentes en su estado fueron "actos de terrorismo para amenazar nuestras elecciones".

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos están investigando, pero no hizo más comentarios.