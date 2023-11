Actores de Hollywood llegan a acuerdo para acabar la huelga

Huelga de actores de Hollywood llega a su fin

9 de noviembre de 2023.- El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) alcanzó este miércoles un principio de acuerdo con los grandes estudios de Hollywood y plataformas de «streaming» para la firma de un nuevo convenio colectivo que supondría el fin de una huelga que se ha prolongado 118 días, reseñó EFE.



«Nuestra huelga ha terminado oficialmente y se han suspendido todos los piquetes (…) Hemos alcanzado un convenio que permitirá a los miembros de SAG-AFTRA de todas las categorías construir carreras sostenibles», informó el gremio por medio de un comunicado.



El comité negociador de SAG-AFTRA aprobó el acuerdo en una votación unánime el miércoles (8 de noviembre) y la huelga finalizará a las 12:01 am del jueves 9 (hora local; 3:01 am de Caracas).



El convenio aún tiene que ser ratificado por la junta directiva y los miembros del sindicato, y una vez que eso suceda se darán a conocer los detalles del contrato que regirá los próximos tres años de relación laboral entre SAG-AFTRA y los estudios representados por la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).



Acuerdo «extraordinario»



No obstante, el gremio adelantó que logró un acuerdo «de extraordinario alcance» que incluye aumentos en los salarios mínimos, «disposiciones sin precedentes» que protegerán a los intérpretes de la amenaza de la inteligencia artificial (IA), así como «el establecimiento de una prima de participación por streaming».



Los estudios, por su parte, celebraron también el acuerdo, calificándolo de un «nuevo paradigma» e indicaron que están listos para que la «industria reanude el trabajo de contar grandes historias», según indició AMPTP en un comunicado.



En las últimas horas, la AMPTP había insistido al gremio de actores para que se tomara una decisión lo antes posible y poder tratar de salvar así la temporada televisiva o avanzar en la programación de películas de 2024.



En las negociaciones estuvieron involucrados los ejecutivos de empresas de entretenimiento como Disney, Amazon, Warner Bros. Discovery y Netflix.



Con el final de la huelga, los actores podrían retomar sus trabajos el jueves, así como participar en la promoción de filmes y series de televisión.



La huelga histórica que protagonizaron SAG-AFTRA y el gremio de guionistas de EE.UU.(WGA), que llegó a un acuerdo con AMPTP a finales de septiembre, ha supuesto unas pérdidas de 6.500 millones de dólares para la economía californiana y el despido de 45.000 trabajadores, según la Oficina de Estadísticas Laborales (Departamento de Trabajo de EE.UU.).