Bolivia: mineros marchan y toman La Paz, gobierno insiste en el diálogo

En Bolivia las cooperativas mineras entregan un petitorio al gobierno

7 de noviembre de 2023.- Centenares de cooperativistas mineros del sector aurífero de Bolivia partieron en una multitudinaria marcha desde El Alto a La Paz para, luego, intentar darles fuerza a sus más de 20 puntos de bloqueo en demanda de que el Gobierno atienda sus exigencias. Entretanto, el Ministerio de Minería volvió a convocar al sector al diálogo para solucionar el conflicto.



El viceministro de Política Minera, Marcelo Ballesteros, informó que las autoridades de esta cartera de Estado esperaron el domingo hasta altas horas de noche a los representantes de ese sector para sostener una reunión de diálogo y evitar movilizaciones; sin embargo, éstos no se presentaron.



“Nosotros continuamos convocando al diálogo, las puertas del ministerio se encuentran abiertas para que podamos tener una mesa de diálogo, para el tratamiento de este pliego petitorio que los compañeros lo tienen”, dijo, en contacto con Bolivia Tv.



La autoridad explicó que muchos de los temas del pliego petitorio de siete puntos que demanda este sector no corresponden directamente al Ministerio de Minería y Metalurgia, sino a otras instancias del Estado.



“Sin embargo, nosotros como cabeza de sector estamos acompañando coordinando y haciendo el seguimiento correspondiente para tener las soluciones correspondientes a estos puntos de solicitud de las cooperativas”, aclaró.



En tanto, según el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, los cooperativistas auríferos exigen un pliego petitorito que “no es de ahora, es de hace muchos años atrás”, por lo que se instalaron mesas de diálogo, “como corresponde”.



“La solución a estos problemas no es inmediato, ahí participan también otras unidades como el Ministerio de Salud, también de la AJAM, Senarecom, entonces, estamos viabilizando todo ese trabajo”, explicó en contacto con Red Uno.



MOVILIZACIONES



Según el cronograma de bloqueos, los mineros se apostarán al frente del edificio de telecomunicaciones donde se encuentra el Ministerio de Minería, en la avenida Mariscal Santa Cruz; oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, calle 8 de Alto Obrajes; Ministerio de Trabajo, calle Yanacocha y Mercado; Comibol, avenida Camacho y esquina Loayza; frente a la AJAM, calle Pedro Salazar en Sopocachi; AJAM departamental, avenida 6 de Agosto y esquina Campos.



Además, otro grupo de mineros llegarán hasta las instalaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en la zona de Sopocachi, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la final de la avenida 20 de octubre; autopista La Paz – El Alto, altura Cervecería Boliviana Nacional y Plan Autopista; Teleférico Morado, calle Colón y Mariscal Santa Cruz.



El bloqueo llegará a la periférica a la altura del cementerio La Llamita, plaza del Estudiante, plaza Isabel la Católica, en la avenida Kantutani, plaza Uyuni, plaza Riosinho, plaza Camacho y en La Portada.



Al respecto, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, confirmó que todos los afiliados a esa instancia participarán en la movilización, dijo que ellos marcharán desde la zona de Villa Fátima hasta el centro paceño. Además, advirtió que en caso de que no sean atendidos se determinará un bloqueo de carreteras.



“En caso de que no se escuchen nuestras demandas después de esta marcha de protesta, se iniciará inmediatamente con el bloqueo de carreteras en todo el país, esa es una decisión que las bases han definido y nosotros lo vamos a cumplir”, explicó el dirigente a la ANF.



DEMANDAS



Balmaceda dijo que el año pasado se presentó al Gobierno un pliego petitorio de al menos ocho puntos, una de ellas es la anulación de la resolución administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 06/2023 que deja sin efecto el reglamento de otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.



También exigen que el Tribunal Constitucional plurinacional (TCP) resuelva de una vez la situación de la personería jurídica de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol).



Además, se exige la aprobación del Proyecto de Ley de la Creación del Régimen Tributario Único del 4,8% para la comercialización del oro, que se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa. Piden frenar los avasallamientos a las concesiones mineras por parte de pobladores y que se garantice la seguridad jurídica de las cooperativas mineras.



El tema salud también está dentro de su pliego petitorio, porque hasta el momento no existe información precisa sobre el seguro médico que se había acordado anteriormente con el Gobierno.