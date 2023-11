Mariam Abudaqa: "Israel bombardeó mi casa y mató a mis familiares. No van a silenciarme"

6 de noviembre de 2023.- En septiembre, la conocida activista palestina Mariam Abudaqa llegó a Francia para dar una serie de conferencias. Había venido para hablar como organizadora feminista, e incluso fue invitada a la Asamblea Nacional por el partido de izquierdas La France Insoumise. Pero Abudaqa se vio rápidamente envuelta en el debate francés sobre el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre y la crisis en Gaza provocada por las represalias israelíes. El 9 de octubre, el presidente del Parlamento bloqueó la iniciativa de que hablara ante la Asamblea Nacional. Una semana después, Abudaqa, de 72 años, fue detenida en la estación de Saint Charles de Marsella, y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario hasta su eventual expulsión de Francia.

En medio de la represión general del Estado francés contra la solidaridad con Palestina, el Ministerio del Interior justificó la expulsión de Abudaqa por su pertenencia al Frente Popular para la Liberación de Palestina, grupo incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La orden también afirmaba que la presencia de Abudaqa era de «una naturaleza que avivará las tensiones, el odio y la violencia entre comunidades y causará graves problemas para el orden público» y era peligrosa dada «la creciente amenaza terrorista en Francia».

Sin embargo, el viernes pasado, un juez administrativo anuló la orden de expulsión de Abudaqa, dictaminando que «el Ministerio del Interior ha vulnerado gravemente, y de forma manifiestamente ilegal, [su] libertad de expresión y de circulación». En Gaza, Abudaqa es una destacada feminista y defensora de la liberación de Palestina. Harrison Stetler, de Jacobin, conversó con ella sobre la crisis de Gaza. La traducción del árabe estuvo a cargo de Dana Katkhoda.

HS

Has estado en Francia desde el inicio de esta última crisis. Como persona tan comprometida con los gazatíes y con el movimiento de liberación de Palestina, ¿cómo ha sido ver cómo se desarrollaba todo esto desde tan lejos?

MA

En primer lugar, me alegra poder transmitir las voces de mi familia y de mis seres queridos en Gaza. Pero me siento sumamente impotente al ver toda esta matanza por televisión. Recibo llamadas de gente de mi país y siento un gran dolor. Me arde por dentro: no puedo dormir ni comer. Es muy duro cuando un ser humano pierde lo que más le importa: su familia, sus padres, su hogar.

Lo que está ocurriendo ahora es un crimen. Pero no es un crimen normal, es uno que no se puede comprender. Está por encima de lo que cualquiera pueda imaginar.

Por eso el mundo debe despertar. Lo que está ocurriendo ahora son crímenes contra la humanidad. No hay forma de que un ser humano pueda ver lo que están viendo ahora en Gaza y aceptarlo. No hay forma de que puedan guardar silencio ante estos crímenes, o ser neutrales, o ponerse del lado del opresor. Nuestro pueblo está oprimido y lo ha estado durante setenta y cinco años: masacrado, expulsado, bloqueado. Pero seguimos en pie, porque tenemos derecho a la justicia. Porque esta es nuestra tierra.

HS

¿Has podido mantenerte en contacto con familiares, amigos o camaradas en tu país?

MA

Estoy en contacto con ellos, pero como no hay Internet ni electricidad, solo les escribo y espero a que me respondan. Treinta y un miembros de mi familia han sido masacrados. Ayer [martes 24 de octubre] fueron asesinados cuatro más. Mi hermano me llamó ayer y me dijo que las casas de todos mis familiares están hechas escombros. Mi propia casa ha sido destruida.

Estoy en contacto todo el tiempo, porque de lo contrario, moriría… Me ayuda oír una sola palabra de ellos. Mis contactos en Cisjordania me han dicho que hay un movimiento de apoyo a mi caso en Francia. Además de todo el dolor que están experimentando, ¡están preocupados por mí!

Cada minuto ocurre algo y quiero asegurarme de que están bien. No sabemos lo que va a pasar. Pero intento mantenerme en contacto… leo los nombres de los muertos y sus fotos en los medios de comunicación palestinos y me duele el corazón.

HS

Tu expulsión de Francia fue afortunadamente suspendida por un juez, pero ¿puedes describir tu experiencia desde tu detención y encarcelamiento iniciales el 16 de octubre?

MA

La Francia a la que llegué era un lugar sobre el que había leído mucho: un gran país, con libertades, incluida la libertad de expresión y la libertad de tener opiniones diferentes. Por desgracia, y sin motivo alguno, no me permitieron decir mi verdad y me pusieron bajo arresto domiciliario.

Pero, ¿es posible que no exprese mi opinión mientras mi país se está reduciendo a cenizas? ¿Es posible que mientras mi familia agoniza no hable de ello? Las razones que dieron no son válidas. Dijeron que pertenezco a una organización terrorista llamada Frente Popular para la Liberación de Palestina. No estamos en contra de los judíos, ni de los cristianos, ni de los musulmanes. Estamos en contra de la ocupación y, por tanto, lo que me ocurrió es extraño.

He estado en muchos otros países y nunca he visto este tipo de trato. Soy feminista y lucho por los derechos de las mujeres. La gente en Occidente habla incesantemente de los derechos de las mujeres y de los niños, pero supongo que eso no se aplica a nosotros, los palestinos. Me anularon el visado y, afortunadamente, cuando conseguí un abogado, gané el caso.

Una persona debe poder expresar su opinión y decir la verdad. No hay que tener miedo a la verdad. El hecho es que aunque no estés de acuerdo con la opinión de alguien, debes escucharle. Esto es lo que se entiende por pluralismo: que los seres humanos puedan expresar sus opiniones independientemente de cuáles sean. Y con todas las experiencias que he tenido en mi vida, sé que seguiré siendo resistente porque soy palestina. Un día, la verdad se alzará, y los que dijeron la verdad habrán ganado.

HS

Israel está intentando vender su bombardeo, asedio y eventual invasión terrestre de Gaza como una guerra contra Hamás. Figuras del gobierno de Benjamín Netanyahu han hablado del deseo de acabar con el gobierno de Hamás y «cambiar la ecuación» en Gaza. ¿Qué significa esto realmente?

MA

Son todas mentiras. Las imágenes procedentes de Gaza están ahí, a la vista de todos y sin embargo, gran parte del mundo prefiere permanecer ciego. La resistencia palestina no tiene que ver con Hamás. El pueblo palestino lleva viviendo bajo setenta y cinco años de ocupación, violencia y deshumanización. El mundo nos ha prometido que tenemos derecho a existir en esta tierra, y nos reconoce. Tenemos embajadas en todos los países. Y, sin embargo, somos un Estado ocupado.

¿Qué esperan que hagamos? ¿Que nos rindamos y entreguemos la bandera? ¿Que Israel siga asesinándonos y nosotros sigamos viendo cómo lo hacen? Esto no está bien. Hamás forma parte del pueblo palestino, pero no todo el pueblo palestino forma parte de Hamás. Mira a la gente que muere en Cisjordania, en Nablus y Jenin o bajo el bloqueo de Gaza. Todo nuestro pueblo vive la agonía de la ocupación, la pobreza, el desempleo y el asedio. ¿Cuántos días hace que comenzó el conflicto? Han bombardeado los hospitales y ya no funcionan. Han destruido lugares de culto musulmanes y cristianos. Han destruido escuelas y refugios. ¿Todo eso tiene que ver con Hamás? ¿Es Hamás un hospital? ¿O una iglesia?

¿Qué ha hecho por nosotros el derecho internacional en setenta y cinco años? El mundo entero ve que lo que está ocurriendo es injusto, que el derecho internacional se aplica en otras partes del mundo pero no en Palestina. El derecho internacional no tiene sentido si se permite que esto ocurra en Gaza. Cuando miles de palestinos están siendo asesinados con fósforo blanco y bajo miles de bombas, todavía te dicen que nosotros somos los terroristas.

¿Quiénes son los terroristas? ¿El ocupante o los ocupados? Si quieren la paz, el problema de Palestina debe resolverse de acuerdo con el derecho internacional. No queremos nada excepto nuestra libertad. No estamos contra nadie. No somos terroristas. Somos un pueblo que quiere su libertad y su soberanía.

HS

Aunque se ha producido una oleada de solidaridad con los gazatíes por parte de poblaciones de todo Oriente Próximo y más allá, los gobiernos de Europa y Estados Unidos no están pidiendo un alto el fuego. En lugar de ello, han dado luz verde a la guerra punitiva de Netanyahu. ¿Qué es lo que los occidentales no entienden de esta crisis?

MA

Aunque creo que la gran mayoría nos apoya, los gobiernos [occidentales] tienen objetivos diferentes. El sionismo procede de Europa, no lo olvidemos. Quien quiera fingir neutralidad, pedir una solución de dos Estados y luego ponerse al lado de las fuerzas de ocupación, en realidad está tomando partido. Son cómplices de estos crímenes de guerra. El silencio de la comunidad internacional es lo que ha fortalecido la ocupación.

Por tanto, no nos sorprende. Sin embargo, la verdad está saliendo a la luz. El ataque a Gaza está haciendo añicos el statu quo. El mundo ve lo que «resolver» el problema palestino significa para los gobiernos occidentales: borrarlo. Pero nuestro pueblo seguirá resistiendo. Lo que nos está ocurriendo está saliendo a la luz. No necesitamos que nos envíen dinero o ayuda a cambio de ser asesinados y de la violencia contra nosotros. Queremos nuestra libertad, y queremos lo que el derecho internacional dice que es nuestro derecho.

Gaza sigue en pie. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en Gaza es la verdad. Esta verdad, pase el tiempo que pase, seguirá siendo nuestra verdad. Nuestra victoria no es solo para Gaza, sino para toda Palestina, y para todos los pueblos libres del mundo. El peligro del fascismo nos afecta a todos y queremos proteger al mundo de él. No pretendemos hacer daño a nadie, pero tampoco queremos una paz falsa.

El pueblo palestino está sufriendo un genocidio. Quienes conocen los horrores del pasado no deben ser quienes los cometan contra nosotros. Llegará un día en que despertarán a la catástrofe que han creado.

HS

Viniste a Francia para hablar con activistas sobre tu trabajo como feminista y activista en Palestina. En los próximos días, semanas y meses, ¿qué es lo que más necesita la gente de Gaza del movimiento de solidaridad en el extranjero?

MA

Apoyo político y exponer la verdad: estas son las dos cosas más importantes. Lo que necesitamos no es tanto ayuda humanitaria, sino política. Necesitamos el apoyo de los movimientos juveniles, sindicales y feministas para que se movilicen por el bien de sus homólogos de Gaza. Necesitaremos una campaña para reconstruir Gaza y apoyo jurídico y de derechos humanos para los presos de la ocupación.

Necesitamos que nos apoyen todas las voces posibles, tanto del mundo del arte como del deporte, los negocios y la política. Cuando nuestro pueblo sabe que cuenta con el apoyo del exterior, no siente que lucha solo. Yo diría que todas las voces son importantes. Necesitamos que la gente venga a ver y a documentar lo que está ocurriendo: a desenmascarar las mentiras que cuenta la ocupación.