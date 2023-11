(VIDEO) Bernie Sanders: No sé si es posible un alto el fuego ‘con una organización como Hamás’

06-11-23.-El senador independiente Bernie Sanders dijo este domingo que no sabe que sea posible un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas con “una organización como Hamas” involucrada.«No sé cómo se puede tener un alto el fuego, (un) alto el fuego permanente, con una organización como Hamas, que se dedica a la agitación y el caos y a destruir el Estado de Israel», dijo Sanders a Dana Bash de CNN.Mientras Israel continúa su cuarta semana de intensos bombardeos sobre la asediada Franja de Gaza, grandes multitudes de manifestantes se han reunido para pedir un alto el fuego en Washington, DC, así como en otras capitales de todo el mundo.Los incesantes ataques israelíes han matado a casi 10.000 personas en Gaza, muchos de ellos civiles y una gran parte de ellos niños. Los ataques aéreos israelíes han tenido como objetivo hospitales, escuelas, campos de refugiados y ambulancias, provocando la indignación de la comunidad internacional y advertencias de grupos de derechos humanos de que los ataques pueden constituir crímenes de guerra.Las autoridades israelíes, sin embargo, han rechazado los llamados a un alto el fuego, diciendo que no sería posible hasta que todos los rehenes sean liberados. Israel sostiene que no tiene como objetivo a civiles y que sus ataques en la franja tienen como objetivo erradicar a Hamás, la organización islamista militante que gobierna Gaza y es considerada un grupo terrorista por Estados Unidos y la UE, entre otros países.Si bien la administración Biden ha abogado constantemente por pausas humanitarias para facilitar la llegada de combustible a la franja devastada por la guerra y la salida de los civiles, el secretario de Estado Antony Blinken sigue oponiéndose a un alto el fuego, argumentando que le daría a Hamás tiempo para reagruparse y lanzar otro ataque contra Israel.«La tarea inmediata en este momento es poner fin a los bombardeos», dijo Sanders. «Poner fin al horrible desastre humanitario, construir – avanzar con el mundo entero por una solución de dos niveles y dos Estados y dar al pueblo palestino una esperanza”.Cuando Bash le preguntó sobre la acusación de la representante demócrata Rashida Tlaib de que el presidente Joe Biden está apoyando un “genocidio” palestino, Sanders respondió: “Rashida es amiga mía”.“Su familia proviene de Palestina. Creo que ella se ha sentido conmocionada, como todos nosotros, por lo que está sucediendo en este momento. Y tenemos que abordar esa crisis humanitaria”, dijo.“Pero si alguien piensa que Trump va a ser mejor que Biden en este tema o en cualquier otro, creo que está muy equivocado”.Tlaib, una defensora de los derechos de los palestinos desde hace mucho tiempo, ha sido la crítica más abierta de Israel en el Congreso desde su elección en 2018. En las últimas semanas, ha irritado a algunos de sus colegas decididos a presentar un frente unido en medio de la guerra entre Israel y Hamas a medida que las divisiones se han vuelto más personales.En un vídeo publicado en XTlaib instó a Biden a pedir un alto el fuego en el conflicto, afirmando que “el pueblo estadounidense no está con ustedes en este caso”.El vídeo, que presenta imágenes de protestas con cánticos de “Palestina libre” y “Del río al mar” en Michigan, California, Pensilvania, Ohio, Illinois y Nueva York, termina con un texto que dice: “Joe Biden apoyó el genocidio. del pueblo palestino”, “El pueblo estadounidense no olvidará”, “Biden, apoya el alto el fuego ahora” y “O no cuentes con nosotros en 2024”.