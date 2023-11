Brasil: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra recibió premio "Pacto Contra el Hambre" de la ONU

MST recibe premio de la ONU

5 de noviembre de 2023.- El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) recibió el premio Pacto Contra el Hambre , otorgado por la ONU. El honor fue otorgado en reconocimiento a la acción Mãos Solidárias, que distribuyó más de 1,6 millones de loncheras a familias de Pernambuco, principalmente al inicio de la pandemia.



Bem Viver , programa de Brasil de Fato , presenta una entrevista especial con Paulo Mansan, miembro de la coordinación nacional del MST y uno de los creadores del proyecto. Cuenta la historia de esta acción y cómo parte de ella se convirtió en una política pública del gobierno federal.



Mansan explica que en la primera semana que se implementaron medidas restrictivas de circulación debido a la pandemia, el MST se reunió y comenzó la acción que sería el inicio de Mãos Solidárias . “Al inicio de la pandemia, con el confinamiento , aquí en Pernambuco, dentro de Armazém do Campo do Recife, creamos algo llamado Marmita Solidária, que podríamos decir que fue el comienzo de todo. Incluso corremos el riesgo de decir toda la solidaridad durante esta pandemia. período en Brasil, no sólo del MST, sino de varias otras organizaciones”.



“En menos de 48 horas pasamos de producir 50 loncheras a dos mil loncheras diarias, que mantuvimos durante un año y medio diariamente”, dice orgulloso Mansan



Este año, una rama de Mãos Solidárias se convirtió en política pública. Cozinhas Solidárias se integró al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) en julio.



La integración fue resultado de un proyecto de ley propuesto por el diputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Propuso, en febrero, un texto que oficializaría la iniciativa, que también tuvo lugar en São Paulo, entre otras ciudades del país.



Luego de una ronda de diálogo con el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha Contra el Hambre (MDA), hubo consenso para integrar el proyecto de ley aprobado al PAA.



En septiembre, el ministerio abrió un formulario para el registro de comedores populares y comunitarios solidarios. El objetivo fue crear un plan de acciones estratégicas del MDS dirigido a experiencias de oferta y oferta gastronómica local.



La semana pasada, durante la celebración del 20º aniversario del Programa, se liberó el primer financiamiento para Cozinhas Solidárias . Se asignaron 30 millones de reales para apoyar los experimentos.



“Recibimos con gran alegría que Cozinhas Solidárias se convirtiera en ley, por iniciativa del diputado federal Guilherme Boulos. En este proceso hicimos muchos intercambios, ayudamos con las cocinas del MTST también aquí en Pernambuco. Tienen dos [en Pernambuco], entonces “Todos se ayudan unos a otros. Es un gran esfuerzo solidario y la ley PAA mejorará esto”, explica Mansan.



“Con este nuevo aviso que se anunció, anunciaron otros 30 millones de reales destinados a las cocinas, por lo que las cocinas tendrán una prioridad central en esta otra ola. Y así, con la promesa de que con la demanda y la disponibilidad, se ampliará, porque el hambre no espera, así que creo que esta es la gran pelea”, concluye.