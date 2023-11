Más de 40 partidos comunistas y obreros solicitan al TSJ la restitución de los derechos políticos del PCV

Representantes de 40 partidos comunistas en encuentro en Turquía

1 de noviembre de 2023.- Durante el 23° Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), celebrado en Esmirna, Turquía, del 20 al 22 octubre se discutió la judicialización del Partido Comunista de Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



Las organizaciones expresaron su preocupación por la escalada anticomunista en Venezuela y firmaron una declaración de solidaridad con el PCV en la que se solicita al Tribunal Supremo de Justicia la restitución de los derechos conculcados a la militancia comunista venezolana.



A continuación, reproducimos integralmente el pronunciamiento:



Resolución de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela (PCV)

Los Partidos reunidos en el 23° Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), realizado en Esmirna, Turquía, del 20 al 22 de octubre de 2023, expresamos nuestra preocupación por la medida de judicialización adoptada contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV), por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que desconoce la dirección legítima electa por el XVI Congreso Nacional del PCV, y designa una junta ad hoc, conformada por personas que no pertenecen al PCV con el fin de usurpar su personalidad jurídica.



Expresamos nuestra preocupación por el precedente negativo que establece esta sentencia judicial que marca un retroceso en los derechos y libertades democráticas de la clase trabajadora venezolana.



Hacemos un llamado a las instituciones del Estado venezolano para que se respete la autonomía del PCV; se ponga fin a la usurpación ilegal de su personalidad jurídica, y se reconozcan las decisiones emanadas de su XVI Congreso Nacional, celebrado del 3 al 5 de noviembre de 2022. En este sentido, solicitamos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que sea revocada la sentencia judicial N° 1.160, y se restituya a la legítima Dirección Nacional y militancia del PCV, sus derechos legales y democráticos.



Declaramos que sólo reconocemos como única dirección legítima del PCV, al Comité Central electo por su XVI Congreso Nacional.



Asimismo, los Partidos Comunistas y Obreros reunidos en Esmirna, Turquía, queremos reiterar nuestra firme solidaridad con el pueblo de Venezuela frente a las agresiones imperialistas, y nuestra exigencia de levantamiento inmediato de las criminales sanciones unilaterales y el cese de la injerencia imperialista sobre Venezuela.



COMMUNIST PARTY OF ALBANIA



COMMUNIST PARTY OF AUSTRALIA



PARTY OF LABOUR OF AUSTRIA



COMMUNIST PARTY OF AZERBAIJAN



DEMOCRATIC PROGRESSIVE TRIBUNE (BAHRAIN)



BRAZILIAN COMMUNIST PARTY



COMMUNIST PARTY OF BRITAIN



COMMUNIST PARTY OF CANADA



SOCIALIST WORKERS’ PARTY OF CROATIA



COMMUNIST PARTY OF DENMARK



COMMUNIST PARTY OF EL SALVADOR



COMMUNIST PARTY OF FINLAND



UNIFIED COMMUNIST PARTY OF GEORGIA



GERMAN COMMUNIST PARTY



COMMUNIST PARTY OF GREECE



TUDEH PARTY OF IRAN



COMMUNIST PARTY OF IRELAND



WORKERS’ PARTY OF IRELAND



COMMUNIST PARTY OF INDIACOMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST)



IRAQI COMMUNIST PARTY



SOCIALIST MOVEMENT OF KAZAKHSTAN



SOCIALIST PARTY OF LATVIA



COMMUNIST PARTY OF LUXEMBOURG



COMMUNIST PARTY OF MEXICO



NEW COMMUNIST PARTY OF NETHERLANDS



COMMUNIST PARTY OF MACEDONIA



COMMUNIST PARTY OF NORWAY



COMMUNIST PARTY OF PAKISTAN



PALESTINIAN COMMUNIST PARTY



PALESTINIAN PEOPLES PARTY



PARAGUAYAN COMMUNIST PARTY



RUSSIAN COMMUNIST WORKERS PARTY



COMMUNISTS OF SERBIA



NEW COMMUNIST PARTY OF YUGOSLAVIA



COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN



COMMUNIST PARTY OF THE WORKERS OF SPAIN



COMMUNIST PARTY OF SWEDEN



SWISS COMMUNIST PARTY



SYRIAN COMMUNIST PARTY UNIFIED



COMMUNIST PARTY OF TURKEY



COMMUNIST PARTY OF VENEZUELA