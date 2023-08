Rusia: funeral de Prigozhin fue a puerta cerrada

Un hombre coloca una bandera con el logotipo del grupo mercenario privado Wagner en un monumento improvisado en memoria de Yevgeny Prigozhin frente al Centro Wagner de la Compañía Militar Privada (CMP) en San Petersburgo

29 de agosto de 2023.- Hoy se realizó un funeral privado para Yevgeny Prigozhin, el jefe mercenario ruso que murió en un siniestro de avión la semana pasada, poniendo fin a días de incertidumbre sobre el destino del controvertido líder. La información sobre los detalles del funeral ha estado rodeada de dudas, así como su fallecimiento.



El anuncio sorprendió, ya que horas antes el Kremlin había declarado no tener información sobre el funeral de Yevgeny Prigozhin, excepto que el presidente Vladimir Putin no asistiría. El servicio de prensa de Prigozhin informó a través de Telegram que el funeral tuvo lugar de manera privada y que aquellos que desearan despedirse podrían visitar el cementerio Pokhorovsky en San Petersburgo.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no proporcionó detalles sobre el entierro porque era “un asunto privado de la familia”, expresó.



La necesidad de mantener el funeral en secreto parece estar relacionada con la naturaleza controvertida de Prigozhin. El líder mercenario había sido un aliado de Putin durante años, pero su intento fallido de rebelión contra el liderazgo militar de Moscú en junio lo había puesto en la mira del Kremlin.



Prigozhin, que previamente había sido condecorado con el título de Héroe de Rusia, uno de los mayores honores militares del país, fue enterrado en medio de rumores y especulaciones sobre el accidente.



También, este mismo martes se celebró un funeral no anunciado con anticipación en el Cementerio del Norte de San Petersburgo para el jefe de logística de Wagner, Valery Chekalov, que murió en el accidente del 23 de agosto junto a Prigozhin.



El segundo al mando de Prigozhin, Dmitry Utkin, un oficial de inteligencia militar retirado que le dio al grupo de mercenarios su nombre basado en su propio seudónimo de guerra, también estaba entre las 10 personas fallecidas en el accidente.