Cárceles israelíes hacinadas por arrestos masivos de palestinos

En Israel las cárceles hacinadas de palestinos

29 de agosto de 2023.- El Servicio de Seguridad General de Israel (Shin Bet) advirtió al Gobierno sobre la grave crisis de hacinamiento en las prisiones, lo cual impedirá continuar los arrestos masivos de palestinos, reveló hoy la prensa nacional.



Según el diario Israel Hayom, el jefe de ese órgano, Ronen Bar, expresó sus preocupaciones sobre el tema durante la última reunión del gabinete de seguridad, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.



La publicación destacó que otros funcionarios de alto rango de los servicios de seguridad también alertaron sobre la situación.



El problema es grave, es una crisis nacional y un verdadero desastre, señalaron fuentes citas por el rotativo.



Al respecto, Israel Hayom destacó que la pasada semana el Ejército no realizó detenciones masivas en Cisjordania a petición del Servicio Penitenciario de Israel (IPS) debido a la sobrepoblación de las prisiones.



El periódico señaló que en los últimos meses el número de detenidos aumentó drásticamente debido al incremento de los operativos de seguridad en la Ribera Occidental.



Hace cuatro días, el diario reveló que el IPS solicitó a la Fuerzas Armadas disminuir el número de arrestos de palestinos por la falta de espacio.



La institución instó al Ejército a paralizar o reducir las detenciones administrativas, una norma utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.



En los últimos años aumentó de forma sustancial el número de órdenes de detención administrativa, subrayó.



Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que esa política viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos, mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.



El Club de Prisioneros Palestinos denunció recientemente que en Israel emitió más de mil 600 órdenes de detención administrativa en el primer semestre de 2023.