Argentina: algunos comerciantes están cerrando sus negocios por temor a los saqueos

Comerciantes comienzan a reparar sus locales saqueados en Argentina

26 de agosto de 2023.- El sector comercial de las provincias afectadas por los saqueos prefiere perder algunas ventas nocturnas y no arriesgar parte de sus utilidades. La ola de vandalismo se disparó esta semana desde la ciudad sureña de Bariloche hasta la región de Mendoza, y alrededor de la capital porteña. El Gobierno ha dicho que ya tiene un plan de reparación y prevención.



Las cortinas de los negocios de muchos comercios en Argentina están bajando de dos a cinco horas antes de la hora habitual, la razón es el temor a perder parte de su inventario o utilidades del día por saqueos repentinos.



"Los saqueadores se bajan del autobús de la nada. Ni siquiera los esperas, y entras y te toma por sorpresa. No tienes tiempo para nada. Uno toma las precauciones que considera más adecuadas para sí mismo”, dijo a Reuters, Mauro Kardahi, propietario de una tienda de servicios técnicos de telefonía móvil.



Otros, incluso han optado por no abrir sus locales uno o dos días de esta semana y, aunque no han sido vandalizados, los cierres voluntarios ya suponen días de pérdida que no habían estimado.



“Hay personas que dicen que es mejor cerrar hasta que pase la tormenta. Pero los saqueos comenzaron ahora, a finales de agosto, sin siquiera haber llegado a diciembre, no quiero ni imaginar lo que sucederá en diciembre. La cosa es que si no abro la tienda, no como”.



Este problema, aunque de base es un tema de inseguridad y delincuencia, se suma a la lista de azotes económicos que vive actualmente el país sudamericano como la inflación por encima del 100%, la crisis en el costo de vida, la devaluación del peso y hasta las temporadas de sequía.



Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo desde Washington, mientras sostenía una reunión crucial con el FMI, que se otorgaría una ayuda gubernamental de hasta 7.000.000 de pesos argentinos (19.150 dólares) a las víctimas de saqueos.



"Honestamente, me siento triste. Nunca me ha pasado que haya tenido que cerrar por fuerza mayor, por miedo al saqueo y la inseguridad. El hecho de que mis empleados me llamaran llorando porque sus hijos o sus maridos los habían llamado exigiéndoles que cerraran porque había saqueos en otros lugares me hace sentir un dolor en el pecho y me da una sensación de impotencia que no puedo expresar con palabras”, expresó Damián Fernández, empresario del distrito de San Fernando.



Y este viernes 25 de agosto el presidente Alberto Fernández mencionó el asunto durante una aparición en medios locales: "Por favor, no rompan nuestra calma pública, no rompan nuestra paz social, no rompan nuestra vida democrática. Aquellos que creen que es bueno alentar la violencia, les exijo, por favor: hemos pasado por demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando la violencia".