Uruguay: Frente Amplio por acuerdo con fórmula presidencial para comicios 2024

26 de agosto de 2023.- Los precandidatos por el Frente Amplio (FA) están de acuerdo en que el segundo más votado comparta la fórmula presidencial en los comicios uruguayos de 2024.



Así lo aseguró el presidente del FA, Fernando Pereira, y los propios aspirantes, quienes también coinciden en que la candidatura presidencial frenteamplista quede definida en la noche de las elecciones internas, previstas para diciembre.



El senador Mario Bergara, líder de Fuerza Renovadora, añadió ser partidario «siempre que se mantenga el principio de paridad en la fórmula».



A su vez la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con respaldo de los partidos Comunista y Socialista, adelantó su anuencia a una posible resolución del Frente Amplio para establecer que los precandidatos acepten ocupar la posición de segundo en la fórmula en caso de no resultar ganadores.



“Yo voy a estar donde el Frente Amplio y la gente decidan que yo esté”, expresó Cosse a Subrayado.



Enfatizó que el país necesita un nuevo ciclo frenteamplista y «por eso me parece tan importante que el Frente discuta bien su programa para que estemos bien preparados para gobernar, que es lo que nos une en el Frente»



Nosotros no trabajamos para ganarle a otro, trabajamos para aplicar nuestro programa y tener un gobierno que beneficie a la mayor cantidad de gente, añadió.



En la misma línea, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó que un acuerdo al respecto podría ser una «solución inteligente», y destacó la importancia de que se respete la cuota de género.



Orsi está respaldado por el Movimiento de Participación Popular y otras corrientes dentre del Frente.



El intendende del departamento de Salto, Andrés Lima, es el cuarto precandidato frenteamplista, quien pretende recabar el voto «del interior», donde le apoyo el Encuentro Federal Artiguista.

