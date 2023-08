EEUU: Nuevo tiroteo deja al menos cinco muertos en California

Al menos cinco personas fallecieron el miércoles en un tiroteo registrado en el interior de un bar en el estado de California, Estados Unidos.

"Confirmados cuatro muertos en la escena, incluido el tirador", dijo en Twitter, ahora llamada X, el comisario del condado de Orange. "Hay seis trasladados a hospitales, cinco de los cuales tienen heridas de bala", añadió.

Las autoridades policiales indicaron que el presunto tirador era un policía retirado, que mantenía una disputa con su esposa y terminó disparando a varias personas dentro del local ubicado en la localidad de Trabuco Canyon.

La supervisora del condado de Orange, Katrina Foley lamentó el tiroteo de masas sin sentido.

En Estados Unidos, se suelen considerar tiroteos de masas los que dejan al menos cuatro personas muertas o heridas, sin contar al atacante.

Según la organización Gun Violence Archive, que mantiene una base de datos sobre violencia con armas de fuego, en lo que va del 2023 se han reportado 456 tiroteos masivos en todo el país norteamericano.

El tiroteo ocurrió a las 7:04 p.m. en el bar Cook's Corner en Trabuco Canyon, según el sargento Frank González, del departamento del Sheriff del condado Orange.



Las autoridades llegaron a los dos minutos y se desató un tiroteo entre los agentes y el supuesto atacante.

Nelson Rosales, un testigo, dijo que iba en camino al bar cuando una persona estaba bloqueando la calle.

"Justo antes de llegar al bar, alguien me paró en medio de la calle y me dijo que 'no vayas al bar, hay una balacera. Están disparando', segundos después escuché los disparos", relató Rosales.

Rosales dijo que pensaba que la persona tenía algún problema con su auto y se bajó de su motocicleta para preguntar si estaban bien. Una mujer fue quien le avisó que había ocurrido un tiroteo.

Unos segundos después, Rosales dijo que escuchó tiros y miró al presunto atacante salir, ir hacia su camioneta y abrir la puerta del lado del pasajero.

Rosales dijo que miró los cuerpos de dos personas y llamó al 911. Minutos después llegaron las autoridades y dijo haber escuchado más tiros.

Cook's Corner es considerado "uno de los bares y restaurantes de motociclistas más famosos del sur de California", según su página web.

Trabuco Canyon es una comunidad ubicada en el sur del condado Orange.

Con información de Telemundo 52 / Telesur.