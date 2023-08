(VIDEO) Cómo la canción protesta de un desconocido agricultor llegó a la cima en EEUU

24-08-23.-La canción protesta de un agricultor de Virginia totalmente desconocido hace dos semanas, que se ha propagado como rápidamente por las redes sociales, se ha encaramado al número uno de las listas de canciones más escuchadas en Estados Unidos, desbancando a la mismísima Taylor Swift, según informó la revista de música Billboard.El título de la canción es "Rich Men North of Richmond" (que se traduciría al español como Hombres Ricos al Norte de Richmond) y es obra de Oliver Anthony, un barbudo pelirrojo, que con su voz y un ritmo de country protesta contra las élites de la primera potencia del mundo frente a la dura vida de la clase obrera, que llega a duras penas a final de mes.Desde que fue publicada el 11 de agosto en YouTube, ha sido reproducida más de 35 millones de veces, convirtiéndose en el número uno de la lista Hot 100 que elabora Billboard, superando a artistas consagradas como Taylor Swift, Morgan Wallen y Olivia Rodrigo. En Spotify ya tiene 17 millones de reproducciones en poco menos de dos semanas.Críticas a las políticas económicas de Estados UnidosConsiderada como "himno político de los obreros" por algunos medios, la canción expone quejas a los impuestos, a los "fraudulentos de la asistencia social" y denuncia a los "obesos que ordeñan al estado del bienestar" mientras hay gente en la calle "que no tiene nada que comer".En medio de una vegetación exuberante a sus espaldas, Anthony, acompañado de una guitarra y un micrófono, arremete contra las políticas económicas liberales de los años 1980, que dejaron la regulación en manos del mercado, o contra el aumento de los suicidios entre los jóvenes varones estadounidenses."La desesperanza y la frustración de nuestro tiempo resuenan en la respuesta a esta canción. La canción en sí no es nada especial, pero la gente que la ha apoyado es increíble y merece ser escuchada", declaró Anthony a Billboard.Cómo se hizo conocidaAntes de haber lanzado oficialmente la canción, Anthony grababa sus videos musicales con la cámara y el micrófono incorporado en su teléfono. De hecho, el vídeo de "Rich Men North of Richmond" que lo ha lanzado a la cima fue el primero realizado con un micrófono y una cámara profesional.Según Draven Riffe, uno de los representantes de Anthony, no hubo mucha planificación con respecto al lanzamiento de la canción y el vídeo, y que la difusión entre los grupos de amigos fue clave para que se viralizara: "Todos nos coordinamos y los seguidores de Oliver también; intentamos difundirla todos a la vez con nuestro pequeño grupo de amigos y así fue como sucedió", agregó.Música para salir de la depresiónEl ahora famoso Anthony aprovechó el vuelo que tomó para contar quién es y por qué hace música. Según él, ha estado trabajando en diferentes sectores. Uno de sus trabajos más reciente, el cual califica de "infernal", lo realizó por seis días a la semana en una fábrica de papel, donde le pagaban 14,5 dólares la hora.En una reflexión compartida en su cuenta de Facebook, el artista dice que empezó a hacer música en 2021 para intentar salir de la depresión y como una terapia para su salud mental: "Creo que estas canciones han conectado con millones de personas a un nivel muy profundo porque son cantadas por alguien que siente las palabras en el momento mismo en las que las dice", escribió.Asimismo, el compositor asegura que no le interesa ni la fama ni el dinero: "Nunca he querido hacer música por tiempo completo, ni mucho menos encabezar las listas de iTunes", señaló."La gente de la industria me mira sin entender cuando rechazo ofertas por contratos de ocho millones de dólares", aseguró.Apropiación de los republicanos"Rich Men North of Richmond" tampoco deja escapar las diferencias culturales y económicas entre el sur y el centro, más rurales y conservadores, y las ciudades del este y oeste, más progresistas.Sectores de la derecha y de la extrema derecha, liderados por comentaristas ultraconservadores como Laura Ingraham y Matt Walsh, se han apropiado simbólicamente de la canción, según el New York Times.Otro ejemplo es la congresista republicana por Georgia (sur), Marjorie Taylor Greene, cercana a Donald Trump y defensora de las teorías conspiracionistas, quien considera que la canción es un "himno de los estadounidenses olvidados desde hace tiempo por nuestro gobierno", escribió en X, antigua Twitter.*Editado por José Urrejola con información de AFP