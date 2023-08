Canal de Panamá mantiene sus operaciones aunque con restricciones por la sequía

22 de agosto de 2023.- Una de las vías marítimas más importantes del mundo, el Canal de Panamá, atraviesa una crisis sin precedentes. El tránsito habitual de buques por esta zona se ha visto reducido por la falta de lluvias, una sequía que ya se extiende por varios meses y que los expertos apuntan directamente como otra consecuencia más del cambio climático. En este caso, no obstante, también preocupan las repercusiones económicas ya que este paso conecta 180 rutas marítimas y representa el 3 por ciento del comercio marítimo mundial.Este lunes 21 de agosto la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó hay 134 buques en espera para cruzar, no obstante, el tránsito por la vía interoceánica no ha cerrado ni suspendido operación, esto a propósito de un twits de presidente de Colombia donde dijo que el canal estaba cerrado."Lo que se ve hoy día en Panamá es una sequía asociada a diversos fenómenos que se potencian entre sí", dijo a DW Yasna Palmeiro, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. La experta señala como trasfondo los efectos del cambio climático, agudizados por el fenómeno de El Niño, que han fomentado un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones.La falta de lluvias ha traído consecuencias para el canal. El lago Gatún está en niveles muy bajos, y de éste depende el complejo sistema de esclusas -que utiliza agua dulce- que permite que grandes cargueros puedan cruzar esta vía interoceánica. Este embalse representa además una fuente de agua crucial para más del 50 por ciento de la población del país, dijo la propia Autoridad del Canal (ACP).De hecho, la ACP comunicó que la capacidad diaria de tránsito se limitaría a 32 buques, frente a los 35 o 36 que circulaban previamente, y que el calado del Canal se fijaría en 13,41 metros, una medida que se mantendría "a menos que se produzcan cambios significativos en las condiciones meteorológicas", señaló el organismo panameño. A raíz de estas restricciones, el tiempo de espera para continuar la ruta ha aumentado en ambos lados, especialmente para los buques sin reserva, dijo la ACP.