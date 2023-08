Lula desea un Brics en pie de igualdad con la UE y EEUU

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien participa hoy en Johannesburgo en la cumbre del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), desea al grupo en nivel de igualdad con la Unión Europea y Estados Unidos.



«El Brics no es un contrapunto al G7 (grupo de los siete, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), ni al G20 (de los 20 países industrializados y emergentes), ni contra nadie», escribió Lula en la red social X, antes Twitter.



Precisó que el bloque quiere organizarse «como el Sur Global, algo que antes no existía. Somos importantes en el debate mundial, sentados en la mesa de negociaciones, en pie de igualdad con la Unión Europea y Estados Unidos», remarcó.



Lula inició este martes en Sudáfrica el primero de tres días de actividades de la 15 reunión de líderes del Brics.



Según el embajador Eduardo Saboia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el encuentro tendrá tres temas principales.



Primeramente, la expansión del bloque, punto en el que el exsindicalista sugirió la posibilidad de adhesión de Arabia Saudita y Argentina.



Después la visibilidad de los problemas africanos. Al respecto, el gobernante brasileño aboga por un acercamiento de los países de la región.



Por último, la discusión sobre el uso de una moneda común para las transacciones comerciales entre las naciones del Brics.



Además de Lula, estarán presentes en la cumbre los presidentes Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Xi Jinping (China), y el primer ministro de la India, Narendra Modi, mientras el mandatario ruso, Vladímir Putin, participará de forma remota.



De acuerdo con la agenda del encuentro, los líderes asistirán en la jornada a un foro empresarial.



En la secuencia, hay previsión de un retiro, evento que reúne solamente jefes de Estado y Gobierno, y ministros de Relaciones Exteriores. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, estará presente.



Además de la agenda prevista en este primer día, Lula cumplirá compromisos con representantes del Congreso Nacional Africano, el diálogo del foro empresarial del Brics, el retiro de los líderes y una cena de bienvenida ofrecida por Ramaphosa.



Fuentes oficiales indicaron que, después de la cumbre del bloque, Lula seguirá una breve gira por otros países del continente africano. Están previstas visitas a Angola y Santo Tomé y Príncipe.



Este es el segundo viaje del fundador del Partido de los Trabajadores a África desde que asumió el poder el 1 de enero. Antes, hizo un rápido recorrido por Cabo Verde, archipiélago africano en el océano Atlántico.



Destacó que es "muy importante" que Argentina entre en los BRICS



El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva destacó su postura favorable a que Argentina entre a formar parte de los BRICS (grupo formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).



"Defiendo que nuestros Hermanos de Argentina puedan participar en los BRICS, es muy importante que estén en los BRICS", declaró en una retransmisión en sus redes sociales, poco antes de que empiece la programación oficial de la cumbre del grupo.



Lula resaltó que la entrada de Argentina en el bloque sería clave para Brasil, debido a la interdependencia económica entre ambos países.



Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin Argentina, tiene que ir junto con Brasil", apuntó Lula, recordando que el país vecino es el principal comprador de los productos manufacturados en Brasil.



El líder brasileño también reiteró su opinión favorable a crear una moneda para el comercio entre los países BRICS que les permita dejar atrás su dependencia del dólar.



Con información de Prensa Latina / Sputniknews,