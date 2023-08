(VIDEO) Reino Unido: la enfermera Lucy Letby es condenada a cadena perpetua por asesinato de siete bebés

23-08-23.-Lucy Letby, que se negó a comparecer ante el tribunal para enfrentarse a padres afligidos que expresaron su ira y angustia, recibió la sentencia más severa posible: la cadena perpetua, ya que la ley británica no permite la pena de muerte.El juez James Goss afirmó que la cantidad de asesinatos e intentos de homicidio y la naturaleza de los crímenes cometidos por la enfermera neonatal, encargada del cuidado de los bebés más frágiles, proporcionaron las "circunstancias excepcionales" necesarias para imponer la llamada "orden de por vida". Es decir, que nunca será elegible para la libertad condicional.“Hubo una malevolencia que rayaba en el sadismo en su acción (…) Durante el transcurso de este juicio, ha negado fríamente cualquier responsabilidad por su mala conducta. No tiene remordimiento. No hay factores atenuantes”, aseguró Goss.Después de 22 días de deliberación, un jurado del Tribunal de la Corona de Manchester condenó a Letby, de 33 años, por matar a los bebés durante un período de un año. El dictamen señala que la mujer se aprovechó de las vulnerabilidades de los recién nacidos enfermos y sus padres.“No creo que alguna vez superemos el hecho de que nuestra hija fue torturada hasta que no le quedó más lucha y todo lo que pasó durante su corta vida fue hecho deliberadamente por alguien que se suponía que debía protegerla y ayudarla a venir a casa, donde pertenecía”, dijo la madre de una bebé, identificada como Niño I, en un comunicado leído en la corte.El fiscal Nicholas Johnson señaló que Letby merecía una “condena de por vida” por “conducta sádica” y delitos premeditados.Por su parte, el abogado de la defensa Ben Myers indicó que Letby mantuvo su inocencia y que no había nada que él pudiera agregar que pudiera reducir su sentencia.La ausencia de Letby ante el tribunal, que está permitida en la legislación británica durante la sentencia, alimentó la ira de las familias de las víctimas, que querían que la acusada escuchara las declaraciones sobre la devastación causada por sus crímenes.“Pensaste que era tu derecho jugar a ser Dios con la vida de nuestros hijos”, afirmó ante la corte una madre de mellizos, uno de los cuales fue asesinado. Letby intentó asesinar al otro pequeño.Las víctimas murieron en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra, entre junio de 2015 y junio de 2016.Una “presencia malévola constante”Durante el juicio de 10 meses contra Letby, los fiscales señalaron que en 2015 el hospital comenzó a ver un aumento significativo en la cantidad de bebés que morían o sufrían una disminución repentina en sus condiciones de salud sin razón aparente.Algunos sufrieron “graves colapsos catastróficos”, pero sobrevivieron gracias a la ayuda del personal médico.Letby estuvo de servicio en todos los casos y los fiscales describieron a la enfermera como una “presencia malévola constante” en la unidad neonatal, cuando los niños colapsaron o murieron.La mujer causó daños a los bebés de maneras que eran difíciles de detectar y persuadió a sus colegas de que sus colapsos y muertes eran normales.Los médicos principales aseguraron que habían expresado su preocupación por Letby desde octubre de 2015 y que los niños podrían haberse salvado si los gerentes del hospital hubieran tomado en serio sus alertas.El Doctor Stephen Brearey, consultor principal de la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, afirmó a ‘The Guardian’ que posiblemente las muertes podrían haberse evitado, al menos desde febrero de 2016, si los ejecutivos hubieran "respondido adecuadamente" a una solicitud de reunión urgente por parte de médicos preocupados ante la situación.Letby finalmente fue retirada de sus funciones de primera línea en el cuidado de los bebés, a finales de junio de 2016. Fue puesta bajo arresto domiciliario en julio de 2018.Ahora, las autoridades destacan que procederá una investigación independiente sobre lo que sucedió en el hospital y cómo fue la respuesta del personal y la gerencia ante el aumento de muertes.Piden cambios en la ley para forzar a los victimarios a comparecer a las sentenciasPolíticos y defensores de las víctimas han pedido cambios en la legislación británica para obligar a los delincuentes a comparecer a sus audiencias de sentencia, luego de que en los últimos meses varios convictos de alto perfil optaran por no enfrentarse a sus víctimas.El primer ministro Rishi Sunak, quien calificó los crímenes de “impactantes y angustiosos”, señaló que su Gobierno presentará en “su debido tiempo” su plan para exigir que los convictos asistan a las cortes para escuchar los fallos en su contra“Es una cobardía que las personas que cometen crímenes tan horrendos no enfrenten a sus víctimas y escuchen de primera mano el impacto que sus crímenes han tenido en ellos, sus familias y seres queridos”, destacó Sunak.